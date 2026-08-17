Ubrania używane wciąż pożądane? 17 sierpnia to Dzień Lumpeksów. Mamy sondę ze sklepu

2026-08-17, 19:01  Marcin Glapiak/KB
Ktoś wymyślił, by 17 sierpnia ogłosić Dniem Lumpeksów/fot. Pixabay

Ktoś wymyślił, by 17 sierpnia ogłosić Dniem Lumpeksów/fot. Pixabay

Szmateksy, ciucholandy, lumpeksy czy po angielsku second-handy – czyli sklepy z odzieżą używaną. Nie brakuje zarówno przeciwników, jak i entuzjastów takich punktów. Nasz reporter Marcin Glapiak zajrzał do kilku inowrocławskich sklepów i rozmawiał z klientami i sprzedawcami. Powód? 17 sierpnia to w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Lumpeksów.

- Bardzo często korzystam z takich punktów. Nawet trochę traktuję to jako hobby...

- Dlaczego tu kupuję? Bo jest tanio, ale jakość jest dobra...
- Najbardziej poszukiwane są tak zwane unikaty...
- Ludzie szukają perełek, chociaż nie tylko. Powodzeniem cieszą się przede wszystkim rzeczy praktyczne: dresy, spodnie dresowe, torebki są też poszukiwane...

Dodajmy, że historia lumpeksów rozpoczęła się w latach 60. XX wieku w Europie Zachodniej, gdzie otwarto pierwsze sklepy z odzieżą używaną sprzedawaną na wagę.

Więcej w relacji Marcina Glapiaka:

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław

Region

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