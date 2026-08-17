Słomiany Shrek, Gargamel i Smerfy. Rolnicy dali znak, że powoli schodzą z pól [zdjęcia]

2026-08-17, 14:53 Ireneusz Sanger/KB

Witacz w Czarżu/ fot. Ireneusz Sanger

Kiedyś słomiane bramy, teraz przydrożne witacze oznaczają kończące się żniwa i zwiastują dożynki. W wielu gminach organizowane są konkursy na najładniejsze takie konstrukcje. Pomysłowość mieszkańców sołectw nie ma granic, o czym przekonał się Ireneusz Sanger w podbydgoskiej gminie Dąbrowa Chełmińska.

- Żniwa się kończą albo są na ukończeniu, więc mamy materiał, aby budować przydrożne budowle ze słomy i siana, które zachęcają do przybycia na dożynki gminne - mówi Mariola Górecka, sołtys Czarża. - W naszej gminie zawsze jest organizowany konkurs, a sołectwa stawiają witacze tematyczne. W tym roku mamy witacze bajkowe. W Czarżu powstała smerfowa wioska - jest Gargamel, Klakier. Myślę, że to bajka wielopokoleniowa i każdy, czy to ma 53 lata, czy 3 lata, wie, kim są Smerfy. Rywalizacji tak do końca nie ma, bo chodzi w tym wszystkim o to, żeby zjednoczyć miejscowość, żeby razem coś wspólnie zrobić. Kibicujemy innym. Podobają nam się inne witacze i naprawdę podziwiamy kreatywność i pomysłowość, bo co roku tutaj mieszkańcy z różnych sołectw wymyślają fantastyczne budowle.



Na przykład w Janowie stoi Shrek ze swoją towarzyszką Fioną i z przyjacielem Osłem. Mieszkańcy pracowali nad tą kompozycją bardzo długo, około trzech tygodni.





Wojewódzkie dożynki odbędą się 30 sierpnia w Rypinie.

Więcej w relacji Ireneusza Sangera.