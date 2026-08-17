Rekordowe zainteresowanie mieszkaniami na tani wynajem we Włocławku

Blok przy ul. Celulozowej we Włocławku/fot. Radosław Jagieła
15 osób na jedno mieszkanie - taką popularnością cieszył się nabór wniosków na lokale w nowo wybudowanym bloku przy ulicy Celulozowej we Włocławku. Łącznie 645 osób ubiega się o 42 mieszkania.
W poniedziałek (17 lipca) miały być znane wstępne wyniki naboru, jednak ostatecznie urzędnicy ten termin przesunęli o ponad miesiąc.
Radości z dużego zainteresowania nie ukrywa prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. - Dla ludności napływowej, czyli mieszkańców regionu włocławskiego, którzy często korzystają z infrastruktury naszego miasta, ale mieszkają pod Włocławkiem, a chcieliby się do Włocławka przeprowadzić, te drzwi zostały uchylone - mówi. - Myślę, że stąd wynika fakt, że mamy rekordowy nabór. Tylu chętnych na jedno mieszkanie jeszcze nie mieliśmy - dodaje prezydent miasta.
Budowa bloków z mieszkaniami na tani wynajem przy ulicy Celulozowej rozpoczęła się w 2020 roku. Dwa lata później mogli tam wprowadzić się pierwsi lokatorzy. Reporter Polskiego Radia PiK sprawdził, jak na co dzień żyje się na tym osiedlu. - Jestem zadowolona, fajnie, że takie mieszkania są budowane, bo to jest start dla rodzin z dziećmi - usłyszał Radosław Jagieła. - Jest dosyć blisko, jeżeli chodzi o dojazd komunikacji i odległość od takich punktów, jak sklepy czy apteki - dodają mieszkańcy.
Łącznie przy ulicy Celulozowej powstało siedem bloków, w których znajdują się 474 mieszkania. Całkowity koszt budowy wyniósł niemal 152 miliony złotych. Znaczna część tej kwoty - prawie 124 miliony złotych - pochodzi z zewnętrznych dofinansowań, głównie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
Mówi prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki
Mówią mieszkańcy bloków przy ulicy Celulozowej we Włocławku
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