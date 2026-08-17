Trwa ustalanie przyczyny śmierci windsurfera z Bydgoszczy. Jego ciało wyłowiono z Zatoki Puckiej

2026-08-17, 12:44 Tatiana Adonis/BN

Trwa ustalanie przyczyny śmierci windsurfera z Bydgoszczy/fot. Pixabay/ilustracyjna

Śledczy wyjaśniają przyczyny śmierci windsurfera z Bydgoszczy. Ciało mężczyzny wydobyto w minioną sobotę z Zatoki Puckiej. 35-latek był poszukiwany od wtorku po tym, jak z wody wyłowiono wypożyczoną przez niego deskę, a sam nie wrócił na brzeg po wypłynięciu na wodę. Teraz już wiadomo, że Bydgoszczanin nie żyje.

Jak poinformowała Polskie Radio PiK Agnieszka Selewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Pucku, tożsamość mężczyzny została potwierdzona. - Pod nadzorem prokuratora wyjaśniamy dokładne okoliczności jego śmierci - dodała.



Z kolei zastępca prokuratora rejonowego w Pucku Krzysztof Kobylarczyk dodał, że ciało Bydgoszczanina zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, którą zaplanowano na czwartek. - Mamy przesłuchaną osobę, która wypożyczała sprzęt windsurfingowy zmarłemu, jest również zabezpieczony jego telefon - zaznaczył.



Nie udało się ustalić świadków tego, co działo się na wodzie. Sprawa jest wyjaśniana pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

