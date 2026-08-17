Pałac Opatek w Grudziądzu odzyska swój blask. Elewacja i rzeźby świętych zostaną odnowione

2026-08-17, 13:45 Marcin Doliński/BN

Pałac Opatek w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

Elewacja i oryginalne rzeźby Świętych na Pałacu Opatek w Grudziądzu zostaną odnowione. Remont budynku z połowy XVIII wieku może kosztować ponad milion złotych.

- To projekt, który zostanie zrealizowany w ciągu dwóch lat - informuje Wioletta Pacuszka, dyrektor muzeum. - Będzie polegał na naprawie spękanych tynków, uzupełnieniu tynków i wykonaniu konserwacji rzeźb - dodaje.



Dyrektorka informuje, że turyści są zachwyceni pałacem. - Zwłaszcza elewacją wschodnią z tymi niszami, gdzie znajdują się drewniane rzeźby - dodaje.



To nie pierwszy remont Pałacu Opatek w Grudziądzu. Kilkanaście lat temu w obiekcie wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Zamontowano również nowoczesny alarm, wymieniono okna, drzwi oraz naprawiono podłogi i schody.



Pałac Opatek należy do muzeum, znajduje się tam jedna z wystaw stałych pod tytułem „Centrum Wyszkolenia Kawalerii”.