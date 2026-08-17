Dwoje ukraińskich dzieci zostało pobitych przez parę dorosłych w Bydgoszczy. Ustalenia policji [AKTUALIZACJA]

2026-08-17, 10:48 Monika Siwak/BN

Fot. ilustracyjna

O pobiciu dwoje ukraińskich dzieci przez parę dorosłych w Bydgoszczy poinformował Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku na facebookowym profilu. Do incydentu miało dojść 14 sierpnia.

Przedstawiciele placówki informują, że w pobliżu stacji kolejowej Bydgoszcz Główna rodzeństwo (14-letnia dziewczyna i 12-letni chłopak) zostali zaatakowani za to, że rozmawiali po ukraińsku. Mężczyzna i kobieta z małym psem wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkowy dron i rzucili odłamkami w chłopca, powodując zadrapania.



Ukraińscy dyplomaci zapewniają o udzieleniu wsparcia rodzinie poszkodowanych i apelują do świadków zdarzenia o zgłaszanie się na policję - Państwa zeznania są niezwykle ważne, aby sprawcy zostali odnalezieni i ponieśli sprawiedliwą karę - podkreślono.



- Zdecydowanie potępiamy jakiekolwiek przejawy ksenofobii - czytamy na profilu ukraińskiego konsulatu. - Kwestia przeciwdziałania nietolerancji i zapewnienia bezpieczeństwa Ukraińcom jest jedną z kluczowych podczas zaplanowanego na najbliższe dni w konsulacie spotkania z władzami województwa pomorskiego, prezydentami miast oraz komendantami policji. Nie pozostawimy tego przypadku bez należytej reakcji prawnej - zapewnił konsulat.







Ustalenia policji



Jak poinformowała Polskie Radio PiK mł. insp. Monika Chlebicz, oficer prasowa KWP w Bydgoszczy, do incydentu doszło w parku, w okolicach ul. Unii Lubelskiej. - Dzieciom zwrócono uwagę, że używają drona. Ostatecznie w tej słownej potyczce również doszło do tego, co relacjonują dzieci swojej mamie, która tę interwencję zgłosiła - mówiła policjantka. - Zwrócono również uwagę na narodowość tych dzieci, a dron został zniszczony przez tę parę. To najprawdopodobniej Polacy - dodała, mówiąc o okolicznościach zajścia.



Mł. insp. Monika Chlebicz przekazała nam, że funkcjonariusze przyjmą zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak również znieważenia na tle narodowościowym. - Będziemy też brali pod uwagę zniszczenie tego drona. Ostateczna kwalifikacja czynu będzie możliwa do przekazania przez nas wtedy, kiedy te przesłuchania zostaną zakończone - podsumowała oficer prasowa.