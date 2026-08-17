2026-08-17, 11:01 Michał Zaręba/BN

Nowe ustalenia Polskiego Radia PiK w sprawie rannego mężczyzny, którego znaleziono przy torach kolejowych pod Toruniem/fot. Magnific/ilustracyjna

Śledztwo w sprawie rannego mężczyzny, którego znalezionego przy torach kolejowych w Brzozie pod Toruniem, będzie prowadzone w kierunku wypadku, w wyniku którego doszło do poważnych obrażeń ciała - przekazała Polskiemu Radiu PiK Joanna Kordzińska, zastępca Prokuratora Rejonowego Prokuratury Toruń Wschód.

Z relacji pokrzywdzonego wynika, że wcześniej pił alkohol, a później postanowił wrócić do domu torami. Jak tłumaczył, łatwiej było mu w ten sposób trafić do domu. W pewnym momencie zasnął na torowisku. Obudził się już po zdarzeniu z ciężkimi obrażeniami kończyn dolnych.



Do zdarzenia doszło 4 sierpnia około godziny 21. W tym czasie torami przejeżdżał pociąg PKP Intercity relacji Warszawa Wschodnia–Bydgoszcz Główna. Według maszynisty pociąg gwałtownie zahamował i zatrzymał się. Poinformował też dyżurnego ruchu o człowieku przechodzącym przez tory w niedozwolonym miejscu. Z jego relacji wynika, że nie doszło do kontaktu z pociągiem.



Ranny mężczyzna został znaleziony dopiero następnego dnia. Z poważnymi obrażeniami obu nóg trafił do szpitala. Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.