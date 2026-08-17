Generała Piotra Wagnera upamiętniono w Sępólnie Krajeńskim. Miejskie rondo otrzymało jego imię [zdjęcia]

2026-08-17, 11:51 BN

Generała Piotra Wagnera upamiętniono w Sępólnie Krajeńskim. Miejskie rondo otrzymało jego imię/fot. nadesłane

Miejskie rondo u zbiegu ulic: Odrodzenia, Tadeusza Kościuszki i Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki nosi teraz imię generała brygady Piotra Wagnera. Uroczystość wciągnięcia flagi na maszt, poświęcenia i odsłonięcia tablicy na pamiątkowym obelisku odbyła się w minioną niedzielę.

Oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców w uroczystości uczestniczyły także władze wojskowe i samorządowe. Wydarzeniu patronował Minister Obrony Narodowej.



- Nie spotykamy się tutaj tylko po to, by odsłonić tablicę mówił podczas uroczystości burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski. - Spotykamy się, by powiedzieć przyszłym pokoleniom, że żył wśród nas człowiek, którego droga wiodła aż do generalskich gwiazd Wojska Polskiego. Że wielkie życiorysy nie rodzą się wyłącznie w stolicach. Czasem rodzą się tutaj, na krajeńskiej ziemi, wśród ludzi prostych, pracowitych i wiernych swoim wartościom. Takim człowiekiem był Piotr Wagner – dodał.



W uroczystości uczestniczył także generał brygady Krzysztof Klin, który obecnie pełni funkcję szefa logistyki i zastępcy szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. - Wydarzenie nadania imienia generała brygady Piotra Wagnera rondu drogowemu w Sępólnie Krajeńskim jest wyrazem wdzięczności i pamięci o żołnierzu, dowódcy, patriocie oraz mieszkańcu tej ziemi - przyznał. - Jest również symbolem trwałego związku generała z miejscem, które ukształtowało jego charakter, system wartości i drogę życiową. Sępólno Krajeńskie nie było dla generała Piotra Wagnera jedynie miejscem urodzenia. Było jego rodzinnym domem. Tutaj dorastał, zdobywał pierwsze doświadczenia życiowe, uczęszczał do szkół i kształtował swoją osobowość. To właśnie z tego miasta wyruszył na drogę wojskowej służby, pozostając jednak przez całe życie związanym z rodzinnym Sępólnem Krajeńskim. Było ono miejscem, do którego wracał, z którym się identyfikował i które zawsze zajmowało szczególne miejsce w jego sercu – dodał generał Klin.



W uroczystości uczestniczyła także najbliższa rodzina generała Wagnera. Na jej ręce władze miasta oraz władze wojskowe przekazały pamiątki związane z uroczystością. Wdowa po generale Wagnerze wraz z burmistrzem Sępólna Krajeńskiego oraz szefem logistyki odsłoniła pamiątkową tablicę na obelisku upamiętniającym zmarłego generała.



Uroczystości zakończyła defilada wojskowa. Wieczorem odbył się także koncert Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.



Generał Piotr Wagner był szefem logistyki w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych i zastępcą szefa inspektoratu. Prywatnie był natomiast mieszkańcem Sępólna Krajeńskiego. Zmarł nagle 13 lutego 2026 roku.