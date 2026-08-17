Nauka historii poprzez doświadczenie i zabawę. Tak jest w Ciafrotowie [Wakacyjny przewodnik po regionie]

2026-08-17, 08:55 Adriana Andrzejewska-Kuras/BN

Magdalena Kostrzewska i Marcin Karpiński - twórcy Ciafrotowa/fot. Emilia Laskowska

W tym miejscu można poznać Kociewie i jego tradycje. W Średniej Hucie w Borach Tucholskich znajduje się Ciafrotowo. Odbywają się tu różne warsztaty, które pozwalają dotknąć kociewskiej sztuki, kuchni i języka.

Jak tłumaczą Magdalena Kostrzewska i Marcin Karpiński, Ciafrotowo jest osadą kociewską. - Nazwa pochodzi od słowa „ciafrotać”, czyli w gwarze kociewskiej „dużo gadać” - wyjaśniają.



Twórcy Ciafrotowa powiedzieli Polskiemu Radiu PiK o tym, co ich skłoniło do stworzenia tego miejsca. - Pomysł powstał z odkrywania historii Średniej Huty. Lata temu kupiliśmy tutaj gospodarstwo i zaczęliśmy powoli odkrywać historię i miejsce, w którym postanowiliśmy zamieszkać. Po latach powstało Ciafrotowo - mówią Magdalena Kostrzewska i Marcin Karpiński.



Tradycję Kociewia poznaje się tutaj poprzez doświadczenie i zabawę. Z tego względu miło czas spędzą tu zarówno dzieci, młodzież, ale i dorośli. - Jest gra terenowa w lesie - tłumaczą przewodnicy. - Na każdym z dziesięciu błękitnych głazów jest zagadka. Prowadzą one do rozwiązania tajemnicy Średniej Huty - dodają. Magdalena Kostrzewska i Marcin Karpiński podkreślają także, że z powodu interaktywnej formy mówienia o historii Kociewia mało jest eksponatów, nie ma wykładów czy paneli dyskusyjnych. Są za to murale i rysunki, także te autorstwa toruńskiego artysty Andrzeja Poprostu.



Więcej o Ciafrotowie w poniższej relacji Adriany Andrzejewskiej-Kuras.

Wcześniejsze przewodniki można zobaczyć TUTAJ.