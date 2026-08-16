Nie żyje Wojciech Oskwarek. Przez wiele lat był wójtem gminy Nowa Wieś Wielka

2026-08-16, 19:11  MG
Wojciech Oskwarek przez wiele lat był wójtem gminy Nowa Wieś Wielka/fot. materiały gminy

Wojciech Oskwarek przez wiele lat był wójtem gminy Nowa Wieś Wielka/fot. materiały gminy

Odszedł wieloletni wójt gminy Nowa Wieś Wielka, samorządowiec, nauczyciel i dyrektor szkół, ale przede wszystkim człowiek niezwykle wrażliwy na potrzeby innych, życzliwy, uczciwy i głęboko oddany drugiemu człowiekowi – informuje gmina Nowa Wieś Wielka.

Przez wiele lat związany był z oświatą – najpierw jako nauczyciel, a następnie przez 25 lat jako dyrektor szkół.

Był prekursorem kształcenia integracyjnego
- Szczególną wagę przywiązywał do zapewnienia dzieciom równych szans w edukacji, niezależnie od ich sytuacji życiowej, stanu zdrowia czy występujących dysfunkcji – informuje gmina. - Stał się jednym z prekursorów kształcenia integracyjnego w Bydgoszczy. Dzięki jego wieloletnim staraniom rozwijano system, który od pojedynczych uczniów z niepełnosprawnościami w klasach ogólnodostępnych, doprowadził do powstania zespołu szkół liczącego około 2,5 tys. uczniów, z kilkudziesięcioma klasami integracyjnymi.

- Były to działania podejmowane w czasach, gdy integracja osób o różnych potrzebach i zapewnianie im równych możliwości nie były jeszcze tak oczywistym elementem życia społecznego, jak obecnie. Wojciech Oskwarek potrafił dostrzec tę potrzebę wcześniej i konsekwentnie wprowadzać ideę integracji w życie. Jego działania były wskazywane jako przykład godny naśladowania. Za pracę na rzecz oświaty i drugiego człowieka został uhonorowany licznymi wyróżnieniami, w tym Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej - informuje gmina.

Był wójtem blisko ludzi
W 1999 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na stanowisku zastępcy wójta. W latach 2002–2006 był radnym Rady Powiatu Bydgoskiego i pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. W 2006 roku mieszkańcy po raz pierwszy powierzyli mu urząd wójta gminy Nowa Wieś Wielka. Funkcję tę pełnił aż do 2024 roku. - Był wójtem blisko ludzi. Można było przyjść do niego zarówno z problemem dotyczącym całej miejscowości, jak i z osobistą, pozornie niewielką sprawą. Dla niego za każdą sprawą stał konkretny człowiek i jego potrzeby – informuje gmina.

Był wielokrotnie honorowany za swoją działalność publiczną, społeczną i samorządową. Otrzymał m.in.i Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za szczególne zasługi dla samorządu terytorialnego, a także Srebrny Medal Jubileuszowy z okazji 600-lecia prymasostwa w Polsce, nadany przez abp. Wojciecha Polaka, metropolitę gnieźnieńskiego, prymasa Polski - za wieloletnią życzliwą posługę miejscowej społeczności, zaangażowanie i poświęcenie w budowaniu wspólnoty lokalnej, a także za postawę głębokiej wiary i dobre serce.

Ostatnie pożegnanie
W 2018 roku zajął pierwsze miejsce w kategorii „włodarz” w plebiscycie „Władza na Medal”. Uhonorowano go również Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za odrestaurowanie pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, Krzyżem Obronnym za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej, Medalem Starosty Bydgoskiego „Za zasługi dla powiatu” oraz Odznaką Honorową „Za zasługi dla sportu”. W 2025 roku Rada Gminy Nowa Wieś Wielka nadała mu tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Nowa Wieś Wielka" - w uznaniu za całokształt pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Ostatnie pożegnanie Wojciech Oskwarka odbędzie się 22 sierpnia. Msza św. pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11.00 w kościele NMP Królowej Polski w podbygoskiej Brzozie (pół godziny wcześniej Różaniec), potem uroczystości przeniosą się na miejscowy cmentarz.

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