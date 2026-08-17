Fitness pod tężniami w Ciechocinku. To jeden ze zwycięskich projektów w budżecie obywatelskim

2026-08-17, 07:50  Radosław Jagieła / TB
Sezonowa Aktywna Strefa Relaksu i Wydarzeń pod tężniami w Ciechocinku. / Fot. Radosław Jagieła

Sezonowa Aktywna Strefa Relaksu i Wydarzeń pod tężniami w Ciechocinku. / Fot. Radosław Jagieła

W Ciechocinku działa Sezonowa Aktywna Strefa Relaksu i Wydarzeń. Stałym elementem harmonogramu są weekendowe zajęcia z instruktorami fitness.

- To dość fajna forma. Trenujemy aż nie odczujemy pieczenia w jakiejś partii mięśniowej i przechodzimy do następnej - opowiada trener Andrzej Walkowiak.

- Po pierwszych zajęciach miałam zakwasy, ale po kolejnych już nie. Mój organizm bardzo dobrze przyjął tę gimnastykę - opowiada jedna z uczestniczek ćwiczeń. - Po dwóch tygodniach obecności nawet już schudłam. Dbamy o zdrowie.

Cała relacja do wysłuchania poniżej.

Relacja Radosława Jagieły

Sezonowa Aktywna Strefa Relaksu i Wydarzeń pod tężniami w Ciechocinku. / Fot. Radosław Jagieła Sezonowa Aktywna Strefa Relaksu i Wydarzeń pod tężniami w Ciechocinku. / Fot. Radosław Jagieła

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