Fitness pod tężniami w Ciechocinku. To jeden ze zwycięskich projektów w budżecie obywatelskim

2026-08-17, 07:50 Radosław Jagieła / TB

Sezonowa Aktywna Strefa Relaksu i Wydarzeń pod tężniami w Ciechocinku. / Fot. Radosław Jagieła

W Ciechocinku działa Sezonowa Aktywna Strefa Relaksu i Wydarzeń. Stałym elementem harmonogramu są weekendowe zajęcia z instruktorami fitness.

- To dość fajna forma. Trenujemy aż nie odczujemy pieczenia w jakiejś partii mięśniowej i przechodzimy do następnej - opowiada trener Andrzej Walkowiak.



- Po pierwszych zajęciach miałam zakwasy, ale po kolejnych już nie. Mój organizm bardzo dobrze przyjął tę gimnastykę - opowiada jedna z uczestniczek ćwiczeń. - Po dwóch tygodniach obecności nawet już schudłam. Dbamy o zdrowie.



Cała relacja do wysłuchania poniżej.