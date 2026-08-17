Fitness pod tężniami w Ciechocinku. To jeden ze zwycięskich projektów w budżecie obywatelskim
W Ciechocinku działa Sezonowa Aktywna Strefa Relaksu i Wydarzeń. Stałym elementem harmonogramu są weekendowe zajęcia z instruktorami fitness.
- To dość fajna forma. Trenujemy aż nie odczujemy pieczenia w jakiejś partii mięśniowej i przechodzimy do następnej - opowiada trener Andrzej Walkowiak.
- Po pierwszych zajęciach miałam zakwasy, ale po kolejnych już nie. Mój organizm bardzo dobrze przyjął tę gimnastykę - opowiada jedna z uczestniczek ćwiczeń. - Po dwóch tygodniach obecności nawet już schudłam. Dbamy o zdrowie.
Cała relacja do wysłuchania poniżej.