Lotnisko w podwłocławskim Kruszynie stało się areną powietrznych zmagań

2026-08-16, 21:35 Radosław Jagieła / TB

Mistrzostwa Europy Modeli Kosmicznych. / Fot. Radosław Jagieła

Pod Włocławkiem trwają Mistrzostwa Europy Modeli Kosmicznych. W rywalizacji uczestniczą juniorzy i seniorzy aż z 17 europejskich państw. Nie brakuje też polskiej reprezentacji.

- Mierzymy się w konkurencji modeli rakiet czasowych z taśmą. Mamy dwie rakiety i trzy loty. Trzeba więc koniecznie biegać, aby je odzyskać - opowiada Grzegorz Goryczka. - Moja rakieta zbudowana jest z włókna węglowego, włókna szklanego. Łamiemy bariery technologiczne. Mój model - gotowy do lotu - waży 8,5 grama.



- To są różne modele kosmiczne, które wzbijają się do góry na wysokość 700-800 metrów - mówi Andrzej Spychalski, dyrektor Aeroklubu Włocławskiego.



Po pierwszym dniu zawodów Polacy prowadzą w klasyfikacji generalnej. Rywalizacja potrwa do środy (19.08.). Z kolei w czwartek (20.08.) dojdzie do ceremonii zamknięcia mistrzostw.