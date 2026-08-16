Włocławek na kilka dni przeniósł się w czasie. Trwa Festiwal Kultury Ulicy [zdjęcia]
Impreza odbywa się na Starym Rynku i pobliskich bulwarach już od soboty (15.08.). Klimatem nawiązuje do lat międzywojennych.
Chętni mogą zgłosić się do punktu werbunkowego oraz przyjrzeć się codziennemu życiu na targowisku.
- Mamy szewca, pucybuta, wyszynk targowy, krawca... Chcemy pokazać to codzienne życie; to, jak zwykli, szarzy obywatel budowali to miasto - mówi Mateusz Grzębski, prezes Fundacji Kultury Ulicy.