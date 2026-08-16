121. rocznica urodzin Mariana Rejewskiego. To on złamał kod Enigmy

2026-08-16, 14:09 Marcin Kupczyk / TB

Po wojnie Marian Rejewski pracował jako skromny urzędnik w bydgoskich fabrykach. / Fot. Marcin Kupczyk

Genialny matematyk przyszedł na świat w Bydgoszczy 16 sierpnia 1905 roku. Jego talent został już dostrzeżony, gdy studiował matematykę w Poznaniu.

To własnie tam skierowano go na tajny kurs kryptologii. W 1932 roku Marian Rejewski wraz z kolegami złamał kod Enigmy - niemieckiej maszyny szyfrującej. Po wybuchu wojny osiągnięcie Polaków zostało przekazane zachodnim aliantom. Według historyków złamanie kodu Enigmy przyczyniło się do skrócenia wojny o dwa lub nawet trzy lata.



Po wojnie Marian Rejewski pracował jako skromny urzędnik w bydgoskich fabrykach. Dopiero w 1967 roku ujawnił swój udział w walce z hitlerowskimi Niemcami. Marian Rejewski zmarł w 1980 w Warszawie.



Jego postaci jest poświęcony jeden z odcinków naszej serii „W cieniu, czyli radiowe kroniki szpiegowskie". Posłuchajcie:







Postać genialnego matematyka jest upamiętniona w jego rodzinnym mieście na wiele sposobów: przy ulicy Gdańskiej znajduje się jego rzeźba-ławeczka i mural, na kilku kamienicach, w których mieszkał, są umieszczone tablice, a w Fordonie jest ulica Mariana Rejewskiego.