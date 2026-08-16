Parada oświetlonych racami łodzi zakończyła Festiwal Wisły w Bydgoszczy [wideo + zdjęcia]

2026-08-16, 12:40 Monika Siwak / TB

Czerwone ognie krążyły w sobotę (15.08.) wieczorem po Wiśle przy moście fordońskim. / Fot. Monika Siwak

Jarmark, rejsy tradycyjnymi łodziami - jak byki i nasuta, a także inscenizacje aresztowania złodzieja czy średniowiecznej odprawy celnej. To tylko część festiwalowych atrakcji.

Można było także przyłączyć się do warsztatów cieśli, bursztynnika i szkutnika.



- Dzieciaki mogły spróbować swoich sił przy budowie łódki. Najmłodszy uczestnik warsztatów miał rok i cztery miesiące. Trochę pampers mu przeszkadzał, ale próbował wbijać gwoździe - opowiada szkutnik Dominik Wichman. - Łódka musi być z solidnego drewna sosnowego. Nie wymaga żadnych komór wypornościowych. Co oznacze, że nawet jak naleje nam się do niej woda, to nadal będzie pływać.



- Byłam bardzo zdziwiona, że pomimo niskiego stanu Wisły, rejs odbył się bez żadnych przeszkód - mówi jedna z uczestniczek festiwalu, której udało się popływać łodzią. - Mogliśmy sfotografować most od spodu





W niedzielę (16.07.) łodzie popłynęły dalej - do Chełmna.

We wtorek (18.08.) festiwal zawita do Grudziądza.

Był już m.in.w Toruniu, Nieszawie i Ciechocinku.