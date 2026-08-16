Jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa mieszkańców gminy Skępe [zdjęcia]

2026-08-16, 09:00  Maciej Wilkowski / TB
60- i 91-latka znaleziono w czerwcu ubiegłego roku pod Lipnem. / Fot. Mazowiecka Policja / archiwum

60- i 91-latka znaleziono w czerwcu ubiegłego roku pod Lipnem. / Fot. Mazowiecka Policja / archiwum

Poinformowała o tym Prokuratura Okręgowa w Płocku. Głównym oskarżonym jest 44-letni Izydor J. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed ponad roku.

Ciała dwóch mieszkańców gminy Skępe: 60- i 91-latka znaleziono w czerwcu ubiegłego roku pod Lipnem. Ich zaginięcie zostało zgłoszone zgłoszone 30 maja. Zatrzymano wtedy sześć osób. Dwie zostały aresztowane.

Główny zarzut postawiony w akcie oskarżenia Izydorowi J. dotyczy dwóch zabójstw popełnionych w związku z rozbojem i z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. W tej sprawie - jak informuje prokuratura - wywołano łącznie 24 opinie biegłych i instytutów różnych specjalności, przesłuchano 34 świadków.

Oskarżonemu Izydorowi J. zarzucono także m.in.: niestosowanie się do zakazów prowadzenia pojazdów, nielegalnego posiadania narkotyków i amunicji do broni palnej. Grozi mu dożywocie. Wobec pozostałych 5 oskarżonych, podejrzanym o popełnienie przestępstw poplecznictwa prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Lipno
60- i 91-latka znaleziono w czerwcu ubiegłego roku pod Lipnem. / Fot. Mazowiecka Policja / archiwum 60- i 91-latka znaleziono w czerwcu ubiegłego roku pod Lipnem. / Fot. Mazowiecka Policja / archiwum 60- i 91-latka znaleziono w czerwcu ubiegłego roku pod Lipnem. / Fot. Mazowiecka Policja / archiwum

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