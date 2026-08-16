Kumulacja największych hitów ze światowych list przebojów. Tak było na Festiwalu Fontanna Muzyki w Bydgoszczy [wideo]

2026-08-16, 11:10 Ewa Dąbska-Wieczorkowska/JW

Festiwal Fontanna Muzyki w Bydgoszczy. /fot. Izabela Langner

Dość powiedzieć o piosenkach Stinga, Phila Collinsa, Whitney Houston, Kate Bush czy Bryan'a Adamsa. Te przeboje śpiewali wspaniali polscy artyści - Judyta Wenda i Kuba Jurzyk.

- Przede wszystkim jest to muzyka naszego dzieciństwa i była z nami od zawsze, dlatego gdzieś tam w duszy gra, to jest raz, a dwa, wydaje mi się, że to są wspaniałe kompozycje, piękne melodie, teksty o czymś - mówi Kuba Jurzyk.



- Jest w tych utworach jakaś taka szczerość i to mnie też bardzo ujmuje, że może nie ma w tym nic takiego wydumanego i na siłę, nad czym trzeba by było bardzo się zastanawiać, tylko po prostu jest w tym tak jak powiedziałam serducho i szczerość. No i ja mam nadzieję, że bydgoska publiczność po raz kolejny pokaże Kubie, który przyjeżdża tutaj do nas z Warszawy, co to znaczy fantastyczna, najlepsza publiczność w Polsce



Koncert odbył się w sobotę wieczorem. Kolejne spotkanie za tydzień - wtedy wystąpią artyści z Afryki.