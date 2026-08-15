Wypadek nad jeziorem w Przyjezierzu. Mężczyzna trafił do szpitala po skoku „na główkę"

2026-08-15, 20:21 JW

19-latek z Kruszwicy skakał na główkę. Doznał urazu (zdj. ilustracyjne)

Groźny wypadek na jeziorze w Przyjezierzu, w powiecie mogileńskim. Tam 19-latek w Kruszwicy doznał paraliżu ciała po skoku z roweru wodnego.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zabrało do szpitala w Bydgoszczy 19-latka z Kruszwicy, który na jeziorze w Przyjezierzu (powiat mogileński) skoczył z roweru wodnego „na główkę" do wody. Doznał paraliżu ciała. Poszkodowany przebywał ze swoimi znajomymi.



Na miejscu działają służby, które wyjaśniają przyczyny wypadku.