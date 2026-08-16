Drugi dzień Święta Soli w Ciechocinku za nami. Pokazy rzemieślnictwa i warzelnictwa przyciągnęły turystów

2026-08-16, 08:30 Radosław Jagieła

Turyści poznali tajniki rzemieślnictwa i warzelnictwa. /fot. Radosław Jagieła

Dawniej była nazywana białym złotem. Nadal pozostaje cennym surowcem, zwłaszcza w Ciechocinku. Przed tamtejszym muzeum odbył się drugi dzień Święta Soli.

Turyści i kuracjusze mieli okazję poznać tajniki warzelnictwa oraz zobaczyć pokazy rzemieślników.



- Przygotowuję pokazy garncarstwa, glina w tej chwili wraca, nawet modna. Bardzo dużo osób próbuje lepić ręcznie naczynia, jest to fajna też terapia przez sztukę - mówi Adriana Witucka.



- Jestem w roli snycerza, mam taki przyrząd do trzymania drewna albo skóry. Wyposażony jest w ramię takie ruchome, na dole płetwa. Wystarczy nogi postawić na niej i bardzo mocno ta głowica przytrzymuje materiał - wyjaśnia Zbyszko Piwoński ze Żnina.



- Z wyrobami malowanymi, z wzorami fajansowymi namalowane mamy kwiaty, które były malowane jednym pociągnięciem pędzla. Farbami malowane później są wypalane, ewentualnie na ozdobach takich dekoracyjnych malowane farbami innego rodzaju - podkreśla Krystyna Zakrzewska z Włocławka.



Pełną relację z kolejnego dnia Święta Soli można posłuchać poniżej.