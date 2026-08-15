Podróż w czasie we Włocławku. ,,Festiwal Kultury Ulicy" w ramach Święta Wojska Polskiego

2026-08-15, 19:30 Marek Ledwosiński/JW

Stary rynek we Włocławku cofnął się do lat 20-tych XX wieku. /fot. Marek Ledwosiński

Włocławski Stary Rynek wyglądał w sobotę identycznie, jak ponad wiek temu. Plac na Starówce wrócił wyjątkowo do dawnej funkcji. Stał się targowiskiem.

To dwudniowa impreza. Na Starym Rynku odbył się folklorystyczny piknik ,,Festiwal Kultury Ulicy". Pojawiły się stragany, drobni rzemieślnicy. Była też atmosfera, tak jak sto lat temu.



Na Rynku było czuć atmosferę oblężenia. Na drugiej stronie Wisły bolszewicy „szykowali się" do szturmu. Dlatego w niedzielę na Starym Rynku pojawi się punkt werbunkowy dla ochotników do Wojska Polskiego.



W klimat tamtych wydarzeń zabrał nasz reporter Marek Ledwosiński, którego relację można posłuchać poniżej.



W 1920 roku Włocławek obronił się przed bolszewikami. Po czterech dniach oblężenia Rosjanie odstąpili od miasta.