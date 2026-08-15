Nowoczesny sprzęt wojskowy podziwiali mieszkańcy Bydgoszczy. Piknik militarny SAFE w Myślęcinku

2026-08-15, 18:00 Monika Siwak/JW

W ramach Święta Wojska Polskiego w Myślęcinku odbył się piknik militarny SAFE. /fot. Monika Siwak

Najnowsze wyposażenie wojska można było oglądać w bydgoskim Myślęcinku. W ramach Święta Wojska Polskiego odbył się tam piknik militarny SAFE.

Najnowsze pojazdy i uzbrojenie polskiego wojska, w tym dron kamikadze produkowany w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy oraz 11-metrowy czołg można było zobaczyć w sobotę w Myślęcinku.



Na polanie przy restauracjach odbył się jeden z 10 organizowanych w Polsce pikników z okazji Święta Wojska Polskiego. Można było zobaczyć, co saperzy znajdują na polach czy strychach i poćwiczyć pierwszą pomoc.



- To nowoczesne uzbrojenie, nie można przejść na pewno obojętnie obok czołgu K2. Wychodzimy do społeczeństwa po to, żeby pokazać, czym dysponujemy, jaki sprzęt kupujemy, ale jednocześnie zachęcić do służby w Wojsku Polskim, we wszystkich rodzajach sił zbrojnych - mówi kpt. Paweł Banasiak, oficer prasowy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



Pełną relację z pikniku SAFE w Bydgoszczy można posłuchać poniżej.