Zarzucając wędką w Jarużynie Kolonii chwycił linii energetycznej. Ranny wędkarz w szpitalu

2026-08-15, 15:29 Jarosław Wieprzycki

Wędkarz przypadkowo dotknął linii energetycznej. /fot. OSP Osielsko

- Łowiący ryby wędkarz przypadkowo dotknął wędką lini energetycznej i został porażony prądem - informują strażacy z OSP Osielsko. Mężczyzna trafił do szpitala.

Do wypadku doszło na terenie łowiska wędkarskiego w miejscowości Jarużyn Kolonia, w gminie Osielsko. Poszkodowany 57-letni wędkarz został zabrany do szpitala w Bydgoszczy.



Policjanci wstępnie ustalili, 57-latek, podczas zarzucania wędką, chwycił sieci linii energetycznej, która znajdowała się nad nim. Przez co poraził go prąd.



- W wyniku tego doszło do zapalenia się jego odzieży, którą ugasili inni wędkarze - informuje mł. asp. Jakub Skrzypek z KMP w Bydgoszczy.



W tej sprawie policjanci będą prowadzić postępowanie, które wyjaśni okoliczności zdarzenia.