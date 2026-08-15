Muzeum Wojsk Lądowych świętuje w Osówcu. Prezentowany sprzęt i rekonstrukcje przyciągnęły Bydgoszczan

2026-08-15, 15:40 Monika Siwak/JW

Swoje atrakcje z okazji Święta Wojska Polskiego przygotował Muzeum Wojsk Lądowych. /fot. Monika Siwak

Czołgi, rekonstruktorzy i bitwa z bolszewikami w Osówcu. Jeżdżące oraz stojące maszyny były częścią pokazów w bydgoskim Muzeum Wojsk Lądowych w Osówcu. To część obchodów Święta Wojska Polskiego.

Fragment bitwy z bolszewikami i pędzący na nas czołg - takie wrażenia zapewniano w siedzibie Muzeum Wojsk Lądowych w bydgoskim Osówcu.



Rekonstruktorzy pokazywali broń i umundurowanie z 1920 roku, były kolejki chętnych do wejścia do wnętrza czołgu, harcerze prezentowali dawną łączność.



- Jesteśmy 40. Bydgoską Drużyną Harcerską „Synowie i Córki Wiatru". Mamy tu właśnie zastępstwo telefonów komórkowych, czyli taką łączność polową. Mając jakieś zasilanie typu baterie czy akumulatorki, możemy się kontaktować z różnymi punktami, miejscami, gdzie ta łączność będzie rozwinięta. Taką technikę używamy też na obozach harcerskich - mówi jeden z rekonstruktorów.



- My z kolei mamy za zadanie przedstawić sylwetki żołnierzy wojsk wielkopolskich, którzy to w dużej części brali udział i mocno przysłużyli się zwycięstwu bitwy Warszawskiej. Na razie zalegliśmy na pozycjach - dodaje kolejny.



Więcej można posłuchać w relacji Moniki Siwak poniżej.