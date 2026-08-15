Dwa wypadki z udziałem motocyklistów w Inowrocławiu i okolicach. Jedna osoba nie żyje
Wypadek na ul. Unii Europejskiej w Inowrocławiu. 25-latek upadł na drogę podczas skręcania motocyklem. Z kolei w Baranowie zginęła jedna osoba w wyniku wypadku motoroweru i motocykla.
Do szpitala trafił 25-letni mężczyzna, który na ul. Unii Europejskiej w Inowrocławiu, wykonując manewr skręcania upadł na jezdnię. Jak informują strażacy, motocyklista był przytomny.
Z motocykla odpadła część, która uderzyła w pobliski samochód.
Natomiast do tragicznego wypadku doszło w Baranowie, w powiecie inowrocławskim. Tam zderzyły się dwa jednoślady. Na miejscu śmierć poniósł 66-latek, jadący motorowerem.
Według wstępnych ustaleń policjantów, mężczyzna nie ustąpił pierwszeństwa 27-latkowi jadącemu motocyklem. Młodemu motocykliście nic się nie stało. Utrudnienia mogą potrwać do około dwóch godzin.