Z Zatoki Puckiej wyłowiono ciało. To poszukiwany 35-latek z Bydgoszczy [AKTUALIZACJA]

Tom Pietrzak wypłynął we wtorek. Policja ustaliła jego tożsamość/fot. Pixabay

- Małżonka poszukiwanego potwierdziła tożsamość - poinformowała Polskie Radio PiK asp. Agnieszka Salewska rzeczniczka policji z Pucka. Jak się okazało, odnaleziony mężczyzna to 35-latek z Bydgoszczy.

Policja odnalazła ciało w Zatoce Puckiej. Po zidentyfikowaniu zwłok okazało się, że to był zaginiony Bydgoszczanin, który surfował po akwenie. Tożsamość mężczyzny potwierdziła jego małżonka.



Przypomnijmy, od środy poszukiwano 35-letniego windsurfera z Bydgoszczy. Tom Pietrzak we wtorek w Chałupach na Półwyspie Helskim wypożyczył sprzęt do windsurfingu i wypłynął na Zatokę Pucką. Od tego czasu nie ma z nim kontaktu.