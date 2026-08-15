Wypadek na DK15 w Brzeźnie. Lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

2026-08-15, 13:02 Maciej Wilkowski /JW

Na DK15 zderzyły się dwie osobówki. (zdj. ilustracyjne)

Cztery osoby zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło na DK15 w naszym regionie.

Jak poinformowali strażacy, po godzinie 12:00 w Brzeźnie w powiecie toruńskim zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu są wszystkie służby, lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.



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