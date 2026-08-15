Pomnik Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu uroczyście poświęcony. Przyjechały tłumy pielgrzymów [zdjęcia, wideo]

2026-08-15, 12:54  Monika Kaczyńska/JW
Msza święta podczas uroczystości poświęcenia pomnika Matki Bożej. /fot. Monika Kaczyńska

Msza święta podczas uroczystości poświęcenia pomnika Matki Bożej. /fot. Monika Kaczyńska

W Konotopiu, niedaleko Lipna, poświęcono pomnik Matki Bożej. Jednym z punktów programu była msza święta oraz przelot helikopterów wysypujących płatki róż.

Pielgrzymi i zaproszeni goście wzięli w sobotę udział w oficjalnym odsłonięciu pomnika. - Matka Boża Miłosierna ma nam przypominać o Bogu - mówił w homilii wygłoszonej podczas mszy św. ks. biskup Krzysztof Wętkowski.

- Maryja w tym wizerunku, który widzimy przyjmuje nas wszystkich, pochylając się nad nami i otwierając swoje ramiona, aby zaprosić najpierw do wzniesienia wzroku ku górze do Boga i do nieba. Niech wierni, którzy będą się tutaj gromadzić doznają opieki Matki Bożej Miłosiernej, niech trwają mocno w wierze nadziei i miłości - dodaje.

- Bóg tak chciał, żeby postawił tą Maryję. Ja tak to sądzę, bo tej Maryi nie było gdyby mój mąż nie byłby chory. Jestem pewna, bo zakład, który to budował robiłby coś innego, a tak to miał czas do myślenia i postawił Maryję dzięki chorobie - uważa Grażyna Karkosik.

Pomnik powstał jako wotum wdzięczności za powrót do zdrowia jej męża - Romana Karkosika. Państwo Karkosik są inicjatorami i fundatorami monumentu.

Monument przewyższa Chrystusa w Świebodzinie oraz Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro. Ma 55 metrów wysokości. Na 15 metrach znajduje się taras widokowy. Wokół pomnika zagospodarowano 10 hektarów terenu.








Relacja Moniki Kaczyńskiej

Msza święta podczas uroczystości poświęcenia pomnika Matki Bożej. /fot. Monika Kaczyńska Msza święta podczas uroczystości poświęcenia pomnika Matki Bożej. /fot. Monika Kaczyńska Msza święta podczas uroczystości poświęcenia pomnika Matki Bożej. /fot. Monika Kaczyńska Msza święta podczas uroczystości poświęcenia pomnika Matki Bożej. /fot. Monika Kaczyńska Msza święta podczas uroczystości poświęcenia pomnika Matki Bożej. /fot. Monika Kaczyńska Msza święta podczas uroczystości poświęcenia pomnika Matki Bożej. /fot. Monika Kaczyńska Msza święta podczas uroczystości poświęcenia pomnika Matki Bożej. /fot. Monika Kaczyńska Lech Wałęsa brał udział w uroczystości poświęcenia pomnika Matki Bożej. /fot. Monika Kaczyńska Msza święta podczas uroczystości poświęcenia pomnika Matki Bożej. /fot. Monika Kaczyńska

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