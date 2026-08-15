Polskie Radio PiK na „Van Gogh Festival" w Brzózkach. Obrazy artysty i murale na wyciągnięcie ręki [zdjęcia]

Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner

W tę sobotę (15.08.) jesteśmy na „Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina – wydarzenia, gdzie kultura przeplata się z naturą. Festiwal jest okazją do rozmowy o sztuce na łonie przyrody.

Z mieszkańcami Brzózek, miejscowości wyróżnionej tytułem „Cudu Polski 2025” w plebiscycie National Geographic Polska, rozmawialiśmy o życiu w tak magicznym miejscu.



W tej wyjątkowej scenerii udzielaliśmy działkowych porad, tych telefonicznych jak i bezpośrednio na miejscu. Koniecznie zobaczcie naszą galerię zdjęć.



Pełną relację z festiwalu można posłuchać TUTAJ.