Polskie Radio PiK na „Van Gogh Festival" w Brzózkach. Obrazy artysty i murale na wyciągnięcie ręki [zdjęcia]

2026-08-15, 11:49  Redakcja/JW
Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner

Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner

W tę sobotę (15.08.) jesteśmy na „Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina – wydarzenia, gdzie kultura przeplata się z naturą. Festiwal jest okazją do rozmowy o sztuce na łonie przyrody.

Z mieszkańcami Brzózek, miejscowości wyróżnionej tytułem „Cudu Polski 2025” w plebiscycie National Geographic Polska, rozmawialiśmy o życiu w tak magicznym miejscu.

W tej wyjątkowej scenerii udzielaliśmy działkowych porad, tych telefonicznych jak i bezpośrednio na miejscu. Koniecznie zobaczcie naszą galerię zdjęć.

Pełną relację z festiwalu można posłuchać TUTAJ.

Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner WhatsApp Image 2026-08-15 at 13.26.22 Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner Polskie Radio PiK na Van Gogh Festival" w Brzózkach koło Szubina. /fot. Izabela Langner

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