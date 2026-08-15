165 osób na starcie. W Borach Tucholskich Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur"

2026-08-15, 21:00  Marcin Doliński/JW
W Żurze trwa 29. Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur". /fot. Marcin Doliński

W Żurze trwa 29. Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur". /fot. Marcin Doliński

29. Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur" rozpoczął się na rzece Wdzie w Żurze w Borach Tucholskich.

Na starcie ponad 160 zawodników z całej Polski. Do pokonania mają kilkadziesiąt kilometrów.

- Woda, kajak, to jest to co nas wszystkich tutaj chyba ciągnie, dlatego tutaj jesteśmy - mówi jeden z zawodników.

- Impreza wymyślona po to, żeby mogli się kajakarze, turyści trochę pościgać. Oficjalnie 165 osób bierze udział w spływie - wylicza Leszek Miesała, komandor 29. Ogólnopolskiego Maratonu Kajakowego Zapora Żur.

- Są rodziny, dzieci. Mamy kategorie w zawodach dla dzieci, więc pływają zarówno dorośli, jak i dzieciaki. Zaszczepiamy miłość do kajaków - poskreśla Aleksandra Gęswicka z Klubu Turystów Wodnych Celuloza ze Świecia.

Maraton potrwa do niedzieli. Polskie Radio PiK jest patronem tego wydarzenia. Więcej można posłuchać poniżej, w relacji Marcina Dolińskiego.

Relacja Marcina Dolińskiego

W Żurze trwa 29. Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur". /fot. Marcin Doliński W Żurze trwa 29. Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur". /fot. Marcin Doliński W Żurze trwa 29. Ogólnopolski Maraton Kajakowy „Zapora Żur". /fot. Marcin Doliński

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