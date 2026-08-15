Gwiezdny seans na leżakach. Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka liczyli „spadające gwiazdy” [zdjęcia]

2026-08-15, 16:30 Mariusz Luda/JW

Mieszkańcy gminy Zławieś Wielka oglądali „spadające gwiazdy”. /fot. Mariusz Luda

Do północy trwało wspólne liczenie perseidów pod gołym niebem. Odbyły się pokazy konstelacji z przewodnikiem oraz warsztaty astronomiczne.

W ten sposób mieszkańcy gminy Zławieś Wielka przyglądali się sierpniowemu maksimum roju. Na leżakach, w miejscu, gdzie zanieczyszczenie światłem jest mniejsze.



- Mamy świetną miejscówkę, wspaniałych przyjaciół obok siebie. Jesteśmy zachwyceni. Wysłuchaliśmy wykład, były ciekawe prezentacje. Teraz czas na oglądanie gwiazd - mówi jeden z uczestników.



- Wyjątkowo świetnie, bo niebo jest czyste i gwiazdy są bardzo widoczne. To świetna okazja, żeby pokazać coś nowego córce. Pierwszy raz w sumie jesteśmy na takim pokazie i jesteśmy pełne emocji. - wskazuje kobieta.



- Tutaj w Złej Wsi Wielkiej, w połowie drogi między Bydgoszczą a Toruniem, mamy wyjątkowe warunki obserwacyjne. Nie przeszkadza nam łuna żadnego z dwóch dużych miast. Po prostu możemy rozkoszować się pięknym, naturalnym niebem, tak jak ludzie dziesiątki i setki lat temu. Niebo to jest coś, co jest wspólne, co nas wszystkich łączy. Poczuć tą jedność z wszechświatem. To jest naprawdę niesamowite - podkreśla Szymon Żywica, koordynator Astro Bazy w Złej Wsi Wielkiej.



Ciemne niebo nad mniejszymi miejscowościami regionu pozwala dostrzec nawet do 100 meteorów na godzinę, a wojewódzka akcja pod hasłem „Obserwujemy Perseidy w Astrobazach” potrwa do końca wakacji.