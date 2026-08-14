Święto Soli w Ciechocinku trwa w najlepsze. Pokazali, jak warzy się sól [zdjęcia]

Region
Seria pożarów w lasach pod Bydgoszczą. „To wywołuje w nas ogromny gniew i smutek”JW 2026-08-14, 18:00
Nadleśnictwo Żołędowo mierzy się z pożarami w swoich lasach. Od piątkowego rana odnotowali aż osiem źródeł ognia. Czytaj dalej »
Święto Wojska Polskiego w Kujawsko-Pomorskiem. Jakie wydarzenia odbędą się w regionie? [przewodnik]Monika Siwak/JW 2026-08-14, 17:20
W sobotę Święto Wojska Polskiego. W regionie zaplanowano z tej okazji pokazy, apele i zabawy w plenerze. W tym artykule sprawdzisz listę imprez, które odbędą… Czytaj dalej »
Okradał kwiatomaty, łupem także alkohol i papierosy. 42-latek z bydgoskich Wyżyn zatrzymany [wideo]Damian Klich/JW 2026-08-14, 16:40
Jego celem były kwiatomaty, a także alkohol i papierosy ze sklepu. Bydgoscy policjanci zatrzymali 42-latka z Wyżyn, który jest podejrzany o kradzieże z w… Czytaj dalej »
Wypadek dwóch aut na trasie z Bydgoszczy do OsielskaDamian Klich/JW 2026-08-14, 16:12
Dwa samochody zderzyły się pod Bydgoszczą. Jedna osoba została ranna. Czytaj dalej »
Akcja bydgoskich policjantów. Zatrzymali trzy osoby za narkotyki i psychotropy [zdjęcia]Damian Klich/JW 2026-08-14, 16:00
Prawie kilogram narkotyków i środków psychotropowych zabezpieczyli bydgoscy policjanci. Mundurowi zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej… Czytaj dalej »
Zmęczenie i straszne zimno, ale na końcu radość. Ultratriathlonistka Oliwia Rusoń na GiewoncieMonika Kaczyńska/KB 2026-08-14, 15:26
- Nie miałam chwili zwątpienia ani myśli, żeby się poddać - powiedziała Polskiemu Radiu PiK Oliwia Rusoń, która pokonała ekstremalną trasę ze Świnoujścia… Czytaj dalej »
Komendant policji w Świeciu odwołany. Prokuratura sprawdza, czy nie przekroczył uprawnieńMaciej Wilkowski/JW 2026-08-14, 14:44
Inspektor Marek Mitura nie jest już komendantem powiatowym policji w Świeciu - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Jego sprawą zajmuje się prokuratura. Czytaj dalej »
Multirecydywista z Toruniu usłyszał 16 zarzutów. Włamał się m.in. do piwnicy, na budowę, do przychodniReakcja/KB 2026-08-14, 14:30
Policjanci z toruńskiego Śródmieścia zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o serię włamań i kradzieży. Decyzją sądu najbliższy czas spędzi… Czytaj dalej »
Skwer Praw Kobiet już nie tylko z nazwy. To się zmieni na włocławskim zieleńcuRadosław Jagieła/KB 2026-08-14, 13:29
Na włocławskim Skwerze Praw Kobiet przy drodze krajowej numer 91 zajdą zmiany. W otoczeniu zieleni upamiętniona zostanie kobieca działaczka. Projekt uzyskał… Czytaj dalej »
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