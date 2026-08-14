Święto Soli w Ciechocinku trwa w najlepsze. Pokazali, jak warzy się sól [zdjęcia]

2026-08-14, 19:20 Radosław Jagieła /JW

Święto Soli rozpoczęło się w Muzeum Warzenia Soli i Leczenia Uzdrowiskowego /fot. Radosław Jagieła

W piątek była przystawka, w sobotę przyjdzie czas na danie główne. To wszystko z okazji dwudniowego Święta Soli, które rozpoczęło się w Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Turyści i kuracjusze w niedostępnej na co dzień części muzeum mogli zobaczyć pokazy warzenia soli. Chętnych nie brakowało.





- Naprawdę to robi wrażenie, bo kiedy zobaczyłam, jak pan pracował z tą gracją i potem tam wybierał i para leciała, to mnie to zaskoczyło, bo człowiek sobie nie wyobraża, jak to wygląda - mówi uczestniczka.





- Zobaczyć na żywo to jest zupełnie inna rzecz, niż czytać. Niesamowite. Sama atmosfera, samo to, że możemy tu być i oglądać. Super - dodaje kolejna.





- Mamy tutaj takie potężne kadzie warzelne, w których warzymy tą naszą ciechocińską sól. My tutaj napuszczamy 44 metry sześcienne solanki, czyli 44 000 litrów. Tą solankę musimy zagotować. Przez 72 godziny gotujemy i cały czas co 2 godziny przychodzimy tutaj, wybieramy ten nasz urobek w postaci ciechocińskiej soli i szlamu - wyjaśnia Marek Żelazko, mistrz warzelni soli i tężni w Uzdrowisku Ciechocinek.





Proces warzenia soli będzie można też obserwować jutro od godziny 13 do 15. Z kolei o godz. 10 przed muzeum rozpocznie się piknik z licznymi atrakcjami. W programie zaplanowano między innymi pokazy pracy rzemieślników, prezentacje stoisk regionalnych, warsztaty kulinarne oraz występy artystyczne.



