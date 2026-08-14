Seria pożarów w lasach pod Bydgoszczą. „To wywołuje w nas ogromny gniew i smutek”

2026-08-14, 18:00 JW

W lasach pod Bydgoszczą doszło do serii pożarów. /fot. Nadleśnictwo Żołędowo

Nadleśnictwo Żołędowo mierzy się z pożarami w swoich lasach. Od piątkowego rana odnotowali aż osiem źródeł ognia.

Jak informują leśnicy, tylko w Leśnictwie Bocianowo (okolice Myślęcinka) odnotowano w piątek siedem pożarów ściółki leśnej. Rano było sześć takich zdarzeń, jedno po południu. Strażacy gasili też pożar w lesie w okolicach osiedla Osowa Góra w Bydgoszczy.



Zdaniem Nadleśnictwa Żołędowo, taka seria pożarów to nie przypadek. - To skrajna bezmyślność albo celowe podpalenia - dodają.



Zniszczenia spowodowane przez ogień ciągnie za sobą łańcuch nawet tragicznych wydarzeń, jak zagrożenie dla ludzi czy śmierć zwierząt.



Leśnicy apelują, jeśli widzimy dym, natychmiast dzwońmy na numer alarmowy 112.



- Widzisz podejrzane zachowanie? Zapisz numery rejestracyjne, zrób zdjęcie i zgłoś to Policji lub Straży Leśnej. Zero ognia: w lesie i jego pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz używania ognia i rzucania niedopałków - apeluje Nadleśnictwo Żołędowo.