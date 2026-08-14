Święto Wojska Polskiego w Kujawsko-Pomorskiem. Jakie wydarzenia odbędą się w regionie? [przewodnik]

2026-08-14, 17:20 Monika Siwak/JW

Mamy listę wydarzeń w regionie, które odbędą się w ramach Święta Wojska Polskiego/fot. www.muzeumwl.pl/archiwum

W sobotę Święto Wojska Polskiego. W regionie zaplanowano z tej okazji pokazy, apele i zabawy w plenerze. W tym artykule sprawdzisz listę imprez, które odbędą się w miastach Pomorza i Kujaw.

BYDGOSZCZ





Miasto nad Brdą będzie jednym z dziesięciu (obok Łodzi, Warszawy czy Radomia), w których pojawią się strefy wojskowe przygotowane przez żołnierzy i zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej, m.in. Nitrochem, Belma i Wojskowe Zakłady Lotnicze.





Piknik w Myślęcinku





W Myślęcinku będzie można obejrzeć sprzęt produkowany w ramach programu SAFE. Między innymi:

czołgi Abrams,

samobieżne haubice Krab,

wyrzutnie rakiet Homar,

pojazdy minowania narzutowego Baobab.

Żołnierze i pracownicy centrów rekrutacyjnych będą do dyspozycji osób zainteresowanych służbą w Polskich Siłach Zbrojnych. Na telebimie będzie można oglądać defiladę wojskową w Warszawie i paradę morską w Gdyni oraz wysłuchać prelekcji historyków na temat Bitwy Warszawskiej. Wstęp jest wolny między godziną 10 a 18.





Rekonstrukcja w Muzeum Wojsk Lądowych





Od godz. 10 do 16 będzie można oglądać potyczki rekonstruktorów w siedzibie Bydgoskiego Muzeum Wojsk Lądowych w Osówcu.





TORUŃ





Miejskie obchody





W grodzie Kopernika oficjalne obchody rozpoczną się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Wojsk Balonowych przy Alei Bogusława Magiery (godz. 9.45). Następnie uczestnicy udadzą się pod pomnik gen. Józefa Hallera, gdzie o godz. 10.15 również zostaną złożone kwiaty.





- Główna część Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Toruń rozpocznie się o godz. 10.30 . O tej samej godzinie w Kościele Garnizonowym przy Placu św. Katarzyny odprawiona zostanie Msza Święta. Po jej zakończeniu, o godz. 11.30 , zaplanowano przemarsz pododdziałów pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego . O godz. 12.00 nastąpi złożenie meldunku i rozpocznie się uroczysty apel. Oficjalne obchody zakończą się o godz. 13.00 złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego - informuje Urząd Miasta Torunia.





Święto w Muzeum Artylerii





W ramach święta, w godzinach 12-16 wstęp do Muzeum Artylerii w Toruniu będzie bezpłatny. Jedną z głównych atrakcji będzie pokaz współczesnego sprzętu wojskowego Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema oraz 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.





Będą też stoiska Agencji Mienia Wojskowego, Straży Ochrony Kolei, Lasów Państwowych, Straży Granicznej, JS 1909 Toruń ZS „Strzelec” JP oraz Wojskowego Centrum Rekrutacji w Toruniu.





WŁOCŁAWEK





Oficjalne uroczystości





Miejskie uroczystości we Włocławku odbędą się 15 i 16 sierpnia. W sobotę obchody zaczną się o godzinie 11 przy Pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Wolności. O godz. 11.30 pod Pomnikiem Obrońców Wisły 1920 wybrzmi melodia wojskowej „Pobudki” grana na trąbce. Uczestnicy wysłuchają krótkiego wspomnienia o bohaterskich Obrońcach Włocławka, następnie pod pomnikiem zostaną złożone kwiaty i znicze.





O godz. 12 w Bazylice Katedralnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny uroczysta msza święta.





Festiwal Kultury Ulicy „Włocławek 1920”





W sobotę o godz. 13 na Starym Rynku rozpocznie się Festiwal Kultury Ulicy „Włocławek 1920”. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę do godz. 18 na mieszkańców czekać będą:

Targowisko Przedwojenne,

wystawa „Obrona Włocławka 1920”,

animacje dla dzieci „Zabawy naszych pradziadków”,

diorama przedstawiająca zawody oraz życie targowe w latach 1920-1939.

W niedzielę do harmonogramu dołączy Konkurs Kół Gospodyń Miejskich - Smaki przedwojennego Włocławka. O godz. 15 odbędą się spacery historyczne „Śladami Obrońców Włocławka”. - W sobotę w godzinach 19:00-21:00 zapraszamy na Przedwojenną Potańcówkę Miejską „Ferajna Bydgoska” - dodają włocławscy urzędnicy.





W niedzielę odbędzie się wydarzenie na Bulwarach Marszałka Piłsudskiego. Między godz. 13 a 18 na wysokości kościoła św. Jana odbędzie się Kancelaria Poborowa, czyli rekonstrukcja punktu werbunkowego, w którym ochotnicy będą mogli symbolicznie zgłosić się do Armii Ochotniczej z 1920 roku oraz otrzymać pamiątkowy dokument. Uczestnicy będą mogli też wykonać stylizowane zdjęcie w formie przedwojennej gazety .





O godz. 16 Bulwary rozbrzmią podczas koncertu Kataryniarza Jana.





GRUDZIĄDZ





Złożenie kwiatów





O godzinie 10 rozpocznie się msza święta w Bazylice Mniejszej z udziałem wojskowej asysty honorowej. O 11.15 uroczystości patriotyczne z ceremoniałem wojskowym na Rynku pod pomnikiem Żołnierza Polskiego.





Festyn Wojskowy





O godz. 12.30 na Błoniach Nadwiślańskich odbędzie się będzie Festyn Wojskowy. W programie przede wszystkim:

statyczny pokaz sprzętu wojskowego,

pokazy dronów,

atrakcje i zabawy dla dzieci,

występy artystyczne (pojawi się Studio Piosenki Zbigniewa Poliszczuka).

Będzie można spróbować wojskowej grochówki oraz odwiedzić namioty promocyjne jednostek wojskowych.





INOWROCŁAW





Wyjątkowy koncert





W Inowrocławiu, z okazji Święta Wojska Polskiego, w muszli koncertowej Parku Solankowego, odbędzie się koncert zespołu KODA. Będą tradycyjne pieśni i utwory patriotyczne. Nie zabraknie także wojskowej grochówki. Początek o godz. 16.





ŻNIN





Uroczystość i rekonstrukcja





W Żninie o godz. 10 msza święta w kościele pw. NMP Królowej Polski, przy tablicy Żołnierzy Batalionu Obrony Narodowej z 1939 r.





Z kolei o godz. 15 piknik militarny „Historia i współczesność II" - inscenizacja historyczna na Placu Wolności.





NAKŁO NAD NOTECIĄ





Koncerty, wystawy i warsztaty





Oficjalne uroczystości rozpoczną się o godz. 9.40 przy ratuszu. Z kolei w godz. 10 - 15 będzie można zobaczyć wystawy z przewodnikiem. Wstęp o pełnych godzinach. O godz. 13 odbędą się warsztaty plastyczne dla dzieci „Kasztanka Marszałka" i projekcja filmu „Co by było, gdyby zwierzęta mówiły? Kasztanka". Ponadto będzie też okazja do zobaczenia wystawy okolicznościowej „Wojsko Polskie i jego tradycje 1918-1939".





SZUBIN





Upamiętnienie zwycięstwa





W Szubinie po mszy w intencji poległych w wojnie polsko-bolszewickiej i składaniu kwiatów pod tablicą o 13.00 w lasku Wesółka zaplanowano strzelanie dla upamiętnienia zwycięstwa Polski nad Rosją Radziecką w 1920. Na rynku można będzie zobaczyć wystawę plenerową „Wojna polsko-bolszewicka i jej wielkopolski ślad", przygotowaną przez Muzeum Ziemi Szubińskiej.