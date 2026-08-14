Okradał kwiatomaty, łupem także alkohol i papierosy. 42-latek z bydgoskich Wyżyn zatrzymany [wideo]

2026-08-14, 16:40 Damian Klich/JW

42-latek zatrzymany za kradzieże /fot. KMP w Bydgoszczy

Jego celem były kwiatomaty, a także alkohol i papierosy ze sklepu. Bydgoscy policjanci zatrzymali 42-latka z Wyżyn, który jest podejrzany o kradzieże z włamaniem.

W nocy z 12 na 13 sierpnia mężczyzna dostał się najpierw do kwiatomatu skąd zabrał bukiety kwiatów. Następnie okradł lokalny sklep monopolowy. Tam łupem florysty padły papierosy i alkohol.



Mężczyzna usłyszał łącznie 5 zarzutów. To nie był jego pierwszy zatarg z prawem, wcześniej odpowiadał już za podobne przestępstwa, dlatego „za kratkami” może spędzić nawet do 15 lat.