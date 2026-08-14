Akcja bydgoskich policjantów. Zatrzymali trzy osoby za narkotyki i psychotropy [zdjęcia]
Prawie kilogram narkotyków i środków psychotropowych zabezpieczyli bydgoscy policjanci. Mundurowi zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej i pseudokibiców zatrzymali trzy osoby za posiadanie środków odurzających.
Do pierwszych zatrzymań doszło na początku lipca. Jeden z podejrzanych to 19-latek z bydgoskiego Szwederowa.
- Kiedy funkcjonariusze wybrali się w tamten rejon, zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. Podczas rozmowy 19-latek przyznał, że posiada narkotyki w miejscu zamieszkania dlatego właśnie tam pojechali z zatrzymanym. W trakcie przeszukania zajmowanego przez mężczyznę lokalu, funkcjonariusze zabezpieczyli ponad pół kilograma marihuany oraz ponad 10 gramów amfetaminy - mówi mł. asp. Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
Miesiąc później zatrzymano na Błoniu 21-letniego pseudokibica jednego z lokalnych klubów i tego samego dnia jego rówieśnika na bydgoskim Śródmieściu. Decyzją sądu najmłodszy z nich spędzi najbliższe trzy miesiące tymczasowo w areszcie, a wobec pozostałej dwójki zastosowano policyjny dozór.
Za popełnione przestępstwa grożą im wieloletnie kary pozbawienia wolności.