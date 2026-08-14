Komendant policji w Świeciu odwołany. Prokuratura sprawdza, czy nie przekroczył uprawnień

2026-08-14, 14:44  Maciej Wilkowski/JW
Komendant Powiatowy Policji w Świeciu został odwołany /fot. KPP Świecie

Komendant Powiatowy Policji w Świeciu został odwołany /fot. KPP Świecie

Inspektor Marek Mitura nie jest już komendantem powiatowym policji w Świeciu - dowiedziało się Polskie Radio PiK. Jego sprawą zajmuje się prokuratura.

Komendant odwołany

Informację o odwołaniu komendanta ze stanowiska potwierdza młodsza inspektor Monika Chlebicz, oficer prasowa komendanta wojewódzkiego policji. - Komendant wojewódzki zdecydował o odwołaniu ze stanowiska inspektora Marka Mitury. Od soboty 15 sierpnia jego obowiązki powierzono komisarzowi Bartoszowi Kryszakowi, który dotychczas był zastępcą komendanta miejskiego policji w Toruniu - informuje.

Odwołanie było nagłe. Jak wskazuje rzeczniczka, na tą decyzje wpłynęły „zaistniałe okoliczności”.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że do prokuratury wpłynęło zawiadomienie dotyczące przekroczenia uprawnień przez komendanta Marka Miturę. Aktualnie postępowanie jest na początkowym etapie, m.in. rozpoczęły się przesłuchania składających zawiadomienie.

- Nie prowadzimy postępowania w sprawie tego funkcjonariusza, natomiast na pewno odwołanie ma związek z postępowaniem, które prowadzi Prokuratura Okręgowa - dodaje mł. insp. Monika Chlebicz.

Nieprawidłowości w komendzie?

- Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące rzekomych lub ewentualnych nieprawidłowości, do jakich mogło dochodzić w Komendzie Powiatowej Policji w Świeciu ze strony zarządzającego tą jednostką, czyli komendanta - potwierdza rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska. - Jest to śledztwo prowadzone przez prokuratora w kierunku artykułu 231 Kodeksu Karnego.

Artykuł dotyczy nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Grozi za to, w zależności od formy tego przestępstwa, od 2 do 10 lat więzienia. Aktualnie postępowanie jest na początkowym etapie, m.in. rozpoczęły się przesłuchania składających zawiadomienie.

Relacja Macieja Wilkowskiego

Mówi Agnieszka Adamska-Okońska

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