Skwer Praw Kobiet już nie tylko z nazwy. To się zmieni na włocławskim zieleńcu

2026-08-14, 13:29 Radosław Jagieła/KB

Skwer Praw Kobiet we Włocławku/fot. Radosław Jagieła

Na włocławskim Skwerze Praw Kobiet przy drodze krajowej numer 91 zajdą zmiany. W otoczeniu zieleni upamiętniona zostanie kobieca działaczka. Projekt uzyskał poparcie w budżecie obywatelskim. Informuje.

- Ogłosiliśmy przetarg na projekt pod nazwą „mini-park” – mówi Jakub Sosiński z Biura Prezydenta Włocławka. – Autor projektu wymyślił, aby ten Skwer Praw Kobiet zagospodarować na wzór mini-parku. Miasto wykona na tym terenie ciągi komunikacyjne, ustawimy ławki, śmietniki, posadzimy drzewa, krzewy i kwiaty.



Na odnowionym skwerze pojawi się też 15 tablic z informacjami nawiązującymi do walki o prawa kobiet. Upamiętnionych zostanie kilkanaście postaci, wśród nich znajdzie się między innymi Izabela Zbiegniewska - działaczka społeczna związana z Włocławkiem.



– Co prawda pani Zbiegniewska urodziła się w czasach, kiedy nie można było wprost walczyć o prawa kobiet, ale robiła to narzędziami, które wtedy miała do dyspozycji - mówi Agnieszka Jura-Walczak – inicjatorka projektu. - Kształciła kobiety, które zostawały później żonami oficerów rosyjskich i niejako miały poprzez to wpływ na swoich mężów, ale też na swoją działalność społeczną czy po prostu rodzinną.





Całkowity koszt inwestycji ma wynieść około 250 tysięcy złotych.