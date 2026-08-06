Płonęły sklepy i apteka na bydgoskim Szwederowie. Wielki pożar przy ul. Kossaka [wideo]

2026-08-06, 06:20 Marcin Kupczyk/MG

Spłonęły sklepy, apteka i inne okoliczne lokale/fot. OSP Bydgoszcz Fordon, Facebook

21 zastępów strażaków gasiło ogromny pożar na bydgoskim Szwederowie - palił się pasaż handlowy przy ulicy Kossaka.

Ogień pojawił się po godz. 23.00. Nikt nie został poszkodowany, ale już wiadomo, że straty materialne będą bardzo duże.



- Pożar był bardzo mocno rozwinięty, obejmował znaczną część dachu, paliło się również wewnątrz tych poszczególnych budynków - relacjonuje Karol Smarz, rzecznik komendanta miejskiego straży pożarnej w Bydgoszczy. - Ale oprócz tego przystąpiliśmy do działań w obronie sąsiedniego budynku handlowego, oddalonego o 10 metrów. Udało się go obronić, nie został objęty pożarem, choć zagrożenie było bardzo realne.



Jak dodaje, w momencie kulminacyjnym na miejscu pracowało 20 pojazdów pożarniczych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego. Pożar po godz. 2.00 został opanowany. Całkowicie spłonęły m.in. sklep Rossmann i apteka Alba. Na razie nie są znane przyczyny.



