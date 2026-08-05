Dwanaście drzew z toruńskiej Wydmy Rudackiej można ocalić jako pomniki przyrody. Uda się? [petycja]
Petycja w sprawie 12 drzew rosnących na Wydmie Rudackiej w Toruniu pojawiła się w Internecie. Jej autorzy apelują, aby rośliny te zostały uznane za pomniki przyrody i objęte ochroną przed wycinką.
Bartosz Ferster wyjaśnia, że jednym z pomysłów na ochronę tego terenu jest złożenie petycji o ochronę prawną 12 drzew.
- Te 12 drzew zostało zinwentaryzowane w 2024 roku. Miasto zleciło inwentaryzację przyrodniczą tego obszaru. Przyrodnicy opisali ponad 500 drzew, które mają średnicę powyżej 30 cm. Z tych ponad 500 drzew, 14 było o rozmiarach pomnika przyrody. Dwa drzewa z tych 14 były w słabym stanie fitosanitarnym, natomiast pozostałe 12 jest w stanie albo doskonałym, ewentualnie z 10-20 procentowym posuszem, co absolutnie nie dyskwalifikuje przed uznaniem takich drzew za pomnik przyrody (...).
- Jak najbardziej popieramy. To jest jedyne miejsce, gdzie możemy wyjść z psem, odpocząć, porozmawiać w ciszy, z dala od zgiełku i hałasu samochodów. Także absolutnie żadnego mostu, żadnej drogi!
Więcej w relacji Michała Zareby. Link do petycji jest: TUTAJ
- Do tego tematu, a także do sprawy budowy ronda przy ulicy Okólnej, gdzie drzewa zostały już wycięte, wrócimy w czwartkowym wydaniu „Popołudnia z Reportażem” o godz. 16:30.