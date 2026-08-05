Dwanaście drzew z toruńskiej Wydmy Rudackiej można ocalić jako pomniki przyrody. Uda się? [petycja]

2026-08-05, 21:30  Michał Zaręba/KB
Petycja w sprawie 12 drzew rosnących na Wydmie Rudackiej w Toruniu pojawiła się w Internecie/fot. Michał Zaręba

Petycja w sprawie 12 drzew rosnących na Wydmie Rudackiej w Toruniu pojawiła się w Internecie/fot. Michał Zaręba

Petycja w sprawie 12 drzew rosnących na Wydmie Rudackiej w Toruniu pojawiła się w Internecie. Jej autorzy apelują, aby rośliny te zostały uznane za pomniki przyrody i objęte ochroną przed wycinką.

Sprawa ma związek z ewentualną budową mostu śródmiejskiego w tym miejscu, której obawiają się okoliczni mieszkańcy.

- Droga dojazdowa przecinałaby dokładnie Wydmę Rudacką na pół, przecinając nawet wybieg dla psów, który mamy w tej centralnej części piaszczystej - mówi mówi Bartosz Ferster. - Zależy nam na ochronie całego terenu Wydmy Rudackiej. Zgłaszaliśmy do Urzędu Miasta prośbę - wniosek o przekształcenie tego terenu na las. Odpowiedź była negatywna. Dlaczego? Bo nasz pomysł koliduje z planami inwestycyjnymi, bo zagospodarowanie terenu wskazuje tutaj drogę, a także zabudowę mieszkaniową w północnej części tej wydmy.

Bartosz Ferster wyjaśnia, że jednym z pomysłów na ochronę tego terenu jest złożenie petycji o ochronę prawną 12 drzew.

- Te 12 drzew zostało zinwentaryzowane w 2024 roku. Miasto zleciło inwentaryzację przyrodniczą tego obszaru. Przyrodnicy opisali ponad 500 drzew, które mają średnicę powyżej 30 cm. Z tych ponad 500 drzew, 14 było o rozmiarach pomnika przyrody. Dwa drzewa z tych 14 były w słabym stanie fitosanitarnym, natomiast pozostałe 12 jest w stanie albo doskonałym, ewentualnie z 10-20 procentowym posuszem, co absolutnie nie dyskwalifikuje przed uznaniem takich drzew za pomnik przyrody (...).

Co na temat petycji w obronie tego miejsca uważają mieszkańcy?

- Jak najbardziej popieramy. To jest jedyne miejsce, gdzie możemy wyjść z psem, odpocząć, porozmawiać w ciszy, z dala od zgiełku i hałasu samochodów. Także absolutnie żadnego mostu, żadnej drogi!

- My tak naprawdę nie mamy gdzie spędzić czasu wolnego z dziećmi, z czworonogami i to jest w tej chwili jedno z nielicznych miejsc wypoczynku. W dodatku jest to miejsce piękne i absolutnie powinno być objęte ochroną. Uważam, że jeżeli są jakieś plany, żeby te tereny zniszczyć, to po prostu jest skandal...

Więcej w relacji Michała Zareby. Link do petycji jest: TUTAJ

  • Do tego tematu, a także do sprawy budowy ronda przy ulicy Okólnej, gdzie drzewa zostały już wycięte, wrócimy w czwartkowym wydaniu „Popołudnia z Reportażem” o godz. 16:30.

Relacja Michała Zaręby

Toruń
Petycja w sprawie 12 drzew rosnących na Wydmie Rudackiej w Toruniu pojawiła się w Internecie/fot. Michał Zaręba Petycja w sprawie 12 drzew rosnących na Wydmie Rudackiej w Toruniu pojawiła się w Internecie/fot. Michał Zaręba Petycja w sprawie 12 drzew rosnących na Wydmie Rudackiej w Toruniu pojawiła się w Internecie/fot. Michał Zaręba Petycja w sprawie 12 drzew rosnących na Wydmie Rudackiej w Toruniu pojawiła się w Internecie/fot. Michał Zaręba Petycja w sprawie 12 drzew rosnących na Wydmie Rudackiej w Toruniu pojawiła się w Internecie/fot. Michał Zaręba Petycja w sprawie 12 drzew rosnących na Wydmie Rudackiej w Toruniu pojawiła się w Internecie/fot. Michał Zaręba

Region

Ograniczenia w poborze wody. Kujawsko-pomorskie gminy na liście ponad 600 samorządów

Ograniczenia w poborze wody. Kujawsko-pomorskie gminy na liście ponad 600 samorządów

2026-08-05, 20:26
Rozpoczął się remont ul. Żwirki i Wigury w Toruniu. Wiele zmian w komunikacji miejskiej [mapka]

Rozpoczął się remont ul. Żwirki i Wigury w Toruniu. Wiele zmian w komunikacji miejskiej [mapka]

2026-08-05, 19:10
Za tydzień finał wielkiej inwestycji w Gustorzynie. Powstało tam gazowe serce Polski

Za tydzień finał wielkiej inwestycji w Gustorzynie. Powstało tam „gazowe serce Polski"

2026-08-05, 18:39
Policjant z Kowalewa Pomorskiego pomógł przy porodzie... na drodze. Do szpitala było za późno

Policjant z Kowalewa Pomorskiego pomógł przy porodzie... na drodze. Do szpitala było za późno

2026-08-05, 18:00
Harcerze na tropie Pana Samochodzika. Spędzili noc w słynnym zamku [zdjęcia]

Harcerze na tropie „Pana Samochodzika". Spędzili noc w słynnym zamku [zdjęcia]

2026-08-05, 17:53
Ryszard Zarudzki nie żyje. Był wiceministrem rolnictwa, ARiMR, dyrektorem KPODR w Minikowie

Ryszard Zarudzki nie żyje. Był wiceministrem rolnictwa, ARiMR, dyrektorem KPODR w Minikowie

2026-08-05, 17:33
Gigantyczne korki na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Kierowcy tracą cierpliwość

Gigantyczne korki na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Kierowcy tracą cierpliwość

2026-08-05, 17:30
Ciężko ranny mężczyzna znaleziony przy torach kolejowych pod Toruniem. Stracił stopy

Ciężko ranny mężczyzna znaleziony przy torach kolejowych pod Toruniem. Stracił stopy

2026-08-05, 16:59
PolRegio zyska sześć nowych pociągów od Pesy. Umowa podpisana

PolRegio zyska sześć nowych pociągów od Pesy. Umowa podpisana

2026-08-05, 16:30

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę