Dwanaście drzew z toruńskiej Wydmy Rudackiej można ocalić jako pomniki przyrody. Uda się? [petycja]

2026-08-05, 21:30 Michał Zaręba/KB

Petycja w sprawie 12 drzew rosnących na Wydmie Rudackiej w Toruniu pojawiła się w Internecie/fot. Michał Zaręba

Petycja w sprawie 12 drzew rosnących na Wydmie Rudackiej w Toruniu pojawiła się w Internecie. Jej autorzy apelują, aby rośliny te zostały uznane za pomniki przyrody i objęte ochroną przed wycinką.

Sprawa ma związek z ewentualną budową mostu śródmiejskiego w tym miejscu, której obawiają się okoliczni mieszkańcy.





- Droga dojazdowa przecinałaby dokładnie Wydmę Rudacką na pół, przecinając nawet wybieg dla psów, który mamy w tej centralnej części piaszczystej - mówi mówi Bartosz Ferster. - Zależy nam na ochronie całego terenu Wydmy Rudackiej. Zgłaszaliśmy do Urzędu Miasta prośbę - wniosek o przekształcenie tego terenu na las. Odpowiedź była negatywna. Dlaczego? Bo nasz pomysł koliduje z planami inwestycyjnymi, bo zagospodarowanie terenu wskazuje tutaj drogę, a także zabudowę mieszkaniową w północnej części tej wydmy.



Bartosz Ferster wyjaśnia, że jednym z pomysłów na ochronę tego terenu jest złożenie petycji o ochronę prawną 12 drzew .



- Te 12 drzew zostało zinwentaryzowane w 2024 roku. Miasto zleciło inwentaryzację przyrodniczą tego obszaru. Przyrodnicy opisali ponad 500 drzew, które mają średnicę powyżej 30 cm. Z tych ponad 500 drzew, 14 było o rozmiarach pomnika przyrody. Dwa drzewa z tych 14 były w słabym stanie fitosanitarnym, natomiast pozostałe 12 jest w stanie albo doskonałym, ewentualnie z 10-20 procentowym posuszem, co absolutnie nie dyskwalifikuje przed uznaniem takich drzew za pomnik przyrody (...).





Co na temat petycji w obronie tego miejsca uważają mieszkańcy?



- Jak najbardziej popieramy. To jest jedyne miejsce, gdzie możemy wyjść z psem, odpocząć, porozmawiać w ciszy, z dala od zgiełku i hałasu samochodów. Także absolutnie żadnego mostu, żadnej drogi!









Więcej w relacji Michała Zareby. Link do petycji jest: - My tak naprawdę nie mamy gdzie spędzić czasu wolnego z dziećmi, z czworonogami i to jest w tej chwili jedno z nielicznych miejsc wypoczynku. W dodatku jest to miejsce piękne i absolutnie powinno być objęte ochroną. Uważam, że jeżeli są jakieś plany, żeby te tereny zniszczyć, to po prostu jest skandal...Więcej w relacji Michała Zareby. Link do petycji jest: TUTAJ





Do tego tematu, a także do sprawy budowy ronda przy ulicy Okólnej, gdzie drzewa zostały już wycięte, wrócimy w czwartkowym wydaniu „Popołudnia z Reportażem” o godz. 16:30.