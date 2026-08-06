Ptaki znane ze słynnego filmu o Kevinie zamieszkały w toruńskim zoo. Są w Polsce coraz rzadsze

2026-08-06, 07:15  Mariusz Luda/KB
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu ma wyjątkowych skrzydlatych lokatorów: turkawki (po lewej) oraz kraskę/fot. Mariusz Luda

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu ma wyjątkowych skrzydlatych lokatorów: turkawki (po lewej) oraz kraskę/fot. Mariusz Luda

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu ma wyjątkowych skrzydlatych lokatorów: turkawki oraz kraskę. Turkawki to dzikie gołębie o subtelnym głosie i pięknym upierzeniu. Większość kojarzy je ze słynną sceną z filmu „Kevin sam w Nowym Jorku”, gdy główny bohater jedną z porcelanowych turkawek oddaje starszej kobiecie z gołębiami, a drugą – na znak przyjaźni – zatrzymuje dla siebie.

O nowych gatunkach z Maciejem Makowskim, kierownikiem do spraw hodowlano-dydaktycznych w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu, ale i z odwiedzającymi ogród rozmawiał reporter Polskiego Radia PiK Mariusz Luda.

- Przyjechały do nas cztery osobniki z ogrodów zoologicznych z Czech i z Niemiec - mówi Maciej Makowski. - Dosyć szybko się zaaklimatyzowały. Jest to gatunek dla nas cenny, bo rodzimy. Ostatnio jeszcze do turkawek dołączyła kraska. Turkawka jest gatunkiem gołębia. Składa, jak prawie wszystkie gołębie, tylko dwa jaja. Turkawka odlatuje od nas na zimę. Jest to typowy ziarnojad. Żywi się głównie nasionami, czasami też jakimiś owocami, natomiast kraska, w przeciwieństwie do turkawki, jest drapieżnikiem. Lubi jeść owady, poluje też czasami na drobne kręgowce, na przykład jaszczurki, i jest gatunkiem bardzo rzadkim. Chociaż populacje obydwu tych gatunków w Polsce mają tendencję spadkową, to turkawka jeszcze jest gatunkiem uznawanym w polskiej „czerwonej księdze" za gatunek narażony na wyginięcie, natomiast kraska jest krytycznie zagrożona wyginięciem.

Jak podaje Maciej Makowski, obecnie szacuje się, że w Polsce żyją tylko cztery pary krasek. - I dlatego tym większa nasza rola w tym, by populację, chociaż tę hodowlaną, wzmocnić. Liczymy oczywiście na rozmnożenie tych gatunków. Na razie z krasek mamy tylko jednego osobnika: samicę. Staramy się o pozyskanie samca i sparowanie ptaków w przyszłości. Myślę, że również będzie możliwy rozród turkawek. Postaramy się pozyskać samicę tego gatunku - zapowiada kierownik do spraw hodowlano-dydaktycznych w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu.

Więcej w relacji Mariusza Ludy.

Relacja Mariusza Ludy

Toruń
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu ma wyjątkowych skrzydlatych lokatorów: turkawki oraz kraskę/fot. Mariusz Luda Ogród Zoobotaniczny w Toruniu ma wyjątkowych skrzydlatych lokatorów: turkawki oraz kraskę/fot. Mariusz Luda Ogród Zoobotaniczny w Toruniu ma wyjątkowych skrzydlatych lokatorów: turkawki oraz kraskę/fot. Mariusz Luda

Region

Płonęły sklepy i apteka na bydgoskim Szwederowie. Wielki pożar przy ul. Kossaka [wideo]

Płonęły sklepy i apteka na bydgoskim Szwederowie. Wielki pożar przy ul. Kossaka [wideo]

2026-08-06, 06:20
Dwanaście drzew z toruńskiej Wydmy Rudackiej można ocalić jako pomniki przyrody. Uda się [petycja]

Dwanaście drzew z toruńskiej Wydmy Rudackiej można ocalić jako pomniki przyrody. Uda się? [petycja]

2026-08-05, 21:30
Ograniczenia w poborze wody. Kujawsko-pomorskie gminy na liście ponad 600 samorządów

Ograniczenia w poborze wody. Kujawsko-pomorskie gminy na liście ponad 600 samorządów

2026-08-05, 20:26
Rozpoczął się remont ul. Żwirki i Wigury w Toruniu. Wiele zmian w komunikacji miejskiej [mapka]

Rozpoczął się remont ul. Żwirki i Wigury w Toruniu. Wiele zmian w komunikacji miejskiej [mapka]

2026-08-05, 19:10
Za tydzień finał wielkiej inwestycji w Gustorzynie. Powstało tam gazowe serce Polski

Za tydzień finał wielkiej inwestycji w Gustorzynie. Powstało tam „gazowe serce Polski"

2026-08-05, 18:39
Policjant z Kowalewa Pomorskiego pomógł przy porodzie... na drodze. Do szpitala było za późno

Policjant z Kowalewa Pomorskiego pomógł przy porodzie... na drodze. Do szpitala było za późno

2026-08-05, 18:00
Harcerze na tropie Pana Samochodzika. Spędzili noc w słynnym zamku [zdjęcia]

Harcerze na tropie „Pana Samochodzika". Spędzili noc w słynnym zamku [zdjęcia]

2026-08-05, 17:53
Ryszard Zarudzki nie żyje. Był wiceministrem rolnictwa, ARiMR, dyrektorem KPODR w Minikowie

Ryszard Zarudzki nie żyje. Był wiceministrem rolnictwa, ARiMR, dyrektorem KPODR w Minikowie

2026-08-05, 17:33
Gigantyczne korki na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Kierowcy tracą cierpliwość

Gigantyczne korki na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Kierowcy tracą cierpliwość

2026-08-05, 17:30

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę