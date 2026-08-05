Ograniczenia w poborze wody. Kujawsko-pomorskie gminy na liście ponad 600 samorządów

2026-08-05, 20:26 Tatiana Adonis/KB

Mapa terenów, na których występuję największa susza. Fot. Serwis windy.com

Kujawsko-pomorskie gminy apelują o oszczędzanie wody. Obok apeli pojawiają się też zakazy. Tak samorządy walczą z kryzysem związanym z suszą i upałami. Masowy pobór wody w czasie największych upałów przeciąża sieci wodociągowe, co powoduje trudności z dostawą wody.

W całym kraju apele lub ograniczenia w poborze wody obowiązują już w ponad 600 samorządach – wynika z mapy prowadzonej na blogu Świat Wody. Nie brakuje tam także gmin z naszego regionu. W Kujawsko-Pomorskiem takie komunikaty wydały między innymi gminy Dąbrowa Chełmińska, Białe Błota, Raciążek czy Zławieś Wielka.



W gminie Lipno już od kilku lat obowiązuje uchwała wprowadzająca zakazy w tej sprawie.

– W przypadku takiej pogody, jaką mamy obecnie, mieszkańcy wiedzą, że w godzinach między 6:00 a 22:00 nie można podlewać ogródków ani wykorzystywać wody do napełniania basenów – mówi zastępca wójta Adrian Zalewski.



Letni problem z wodą znany jest także w gminie Kijewo Królewskie. To efekt masowego wzrostu zużycia wody podczas upałów i ograniczonych możliwości instalacji.



– Wyjściem z sytuacji w naszej gminie byłby dodatkowy zbiornik, który dałby nam czas na uzdatnianie wody, ale jednak koszt tej inwestycji jest duży i wynosi pół miliona złotych - przekazał wójt gminy Arkadiusz Stefaniak.

Dodał, że mimo to gmina w przyszłym roku chce zainwestować przynajmniej w jeden taki zbiornik, by zaradzić letnim problemom z wodą.