Policjant z Kowalewa Pomorskiego pomógł przy porodzie... na drodze. Do szpitala było za późno

2026-08-05, 18:00 Damian Klich/KB

Policjant z Kowalewa Pomorskiego pomógł przy porodzie/fot. KWP Bydgoszcz

Jadąc radiowozem przez Frydrychowo drogą krajową nr 15, asp. sztab. Paweł Kozłowski, kierownik Posterunku Policji w Kowalewie Pomorskim, został zatrzymany przez zdenerwowanego mężczyznę, który oznajmił, że jego żona rodzi i nie zdążą już dojechać do szpitala. Trzeba było w tych warunkach odebrać poród.

Asp. szt. Paweł Kozłowski bez chwili wahania ruszył z pomocą. Dzięki jego opanowaniu i doświadczeniu udało się bezpiecznie odebrać poród. Po kilku minutach na miejsce dotarł zawiadomiony przez ojca zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował mamę i nowonarodzone dziecko do szpitala w Toruniu. Oboje czują się dobrze.



Policja gratuluje rodzicom narodzin maluszka i życzy całej rodzinie dużo zdrowia oraz wielu pięknych chwil. Gratulacje należą się także asp. szt. Pawłowi Kozłowskiemu za profesjonalizm, opanowanie i postawę godną policjanta – zawsze gotowego nieść pomoc. Takie interwencje nie zdarzają się często.