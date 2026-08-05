Ryszard Zarudzki nie żyje. Był wiceministrem rolnictwa, ARiMR, dyrektorem KPODR w Minikowie

Zmarł Ryszard Zarudzki, były wiceminister rolnictwa, wiceprezes ARiMR, dyrektor KPODR w Minikowie i wykładowca/fot. Ryszard Zarudzki/Facebook

Ryszard Zarudzki rolnictwu poświęcił całe swoje życie. Pełnił wiele ważnych funkcji państwowych pozostając jednocześnie czynnym rolnikiem w wielopokoleniowym gospodarstwie w Dobrczu. Informację o jego śmierci podała Gazeta Pomorska.

Ryszard Janusz Zarudzki ukończył Technikum Rolnicze w Karolewie. Od 1980 do 1985 studiował na Wydziale Zootechniki Akademii Rolniczo-Technicznej w Bydgoszczy, a od 1984 do 1987 w Studium Pedagogicznym w Bydgoszczy w zakresie szkolnictwa zawodowego.



Od 1987 do 1997 pozostawał pracownikiem naukowym Alma Mater w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej. W 1997 obronił doktorat. Był stypendystą Uniwersytetu w Gießen. Od 2000 pracował jako wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pozyskiwania funduszy strukturalnych na Uniwersytecie Gdańskim i Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.



Od roku 1997 do 2006 był głównym specjalistą ds. funduszy w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, a od 1997 do 2000 także ekspertem Fundacji Fundusz Współpracy. W latach 2001–2005 pozostawał przedstawicielem Państwowej Inspekcji Handlowo-Przemysłowej w Komitecie Rolnictwa i Obrotu Rolnego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Od 2002 do 2015 roku współtworzył lokalne strategie rozwoju, w 2004 kierując grupą roboczą ds. wspólnej polityki rolnej. W latach 2005–2006 był ekspertem w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w latach 2005–2010 pozostawał członkiem zarządu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.



Do 2011 roku pracował w pomorskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako główny specjalista, dyrektor wydziału rolnictwa oraz dyrektor. Pełnił też funkcję wiceszefa Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. W latach 2011–2015 prowadził działalność gospodarczą w zakresie ekspertyz i szkoleń z zakresu programów unijnych dot. rolnictwa.



19 listopada 2015 objął stanowisko wiceministra rolnictwa odpowiedzialnego za badania naukowe, dopłaty i fundusze unijne. Wszedł także w skład rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 19 grudnia 2019 odwołany ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Od maja 2020 był dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, następnie od października 2021 wicedyrektorem tego ośrodka. Przez kilka miesięcy piastował stanowisko zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.



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