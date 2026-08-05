Ciężko ranny mężczyzna znaleziony przy torach kolejowych pod Toruniem. Stracił stopy
Dyżurny ruchu kolejowego z Otłoczyna zawiadomił policję, że przy torach leży ranny mężczyzna. Według relacji kolejarza, poszkodowany miał spędzić całą noc w pobliżu torów kolejowych pod Toruniem. Ma ciężkie obrażenia kończyn dolnych.
- Krótko po godzinie 8:40 policjanci otrzymali zgłoszenie od dyżurnego ruchu kolejowego z Otłoczyna dotyczące zdarzenia w miejscowości Brzoza. W rejonie torów kolejowych leżał mężczyzna z rozległymi obrażeniami obu kończyn dolnych. W chwili zgłoszenia był przytomny - przekazał Polskiemu Radiu PiK mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z Zespołu Prasowego Komendy miejskiej w Toruniu.
- Policjanci ustalili, że do wypadku doszło prawdopodobnie już we wtorek.
- Ranny został objęty specjalistyczną pomocą medyczną i przetransportowany do szpitala.
- Okoliczności i przyczyny tego zdarzenia będą teraz przedmiotem postępowania.
- Do tematu wrócimy.