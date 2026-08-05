Za tydzień finał wielkiej inwestycji w Gustorzynie. Powstało tam „gazowe serce Polski"

2026-08-05, 18:39  Marek Ledwosiński/PAP/KB
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska- Nałęcz w Gustorzynie koło Włocławka/fot. Marek Ledwosiński

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska- Nałęcz w Gustorzynie koło Włocławka/fot. Marek Ledwosiński

W Kujawsko-Pomorskiem gościła w środę (5.08) minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska- Nałęcz. Odwiedziła potężny terminal gazowy w Gustorzynie koło Włocławka. Strategiczna inwestycja zbliża się do końca.

- Przyjeżdżam w miejsca realizacji najważniejszych inwestycji, po pierwsze po to, żeby pokazać ludziom z tej okolicy, co zostało wykonane dzięki funduszom z Krajowego Planu Odbudowy, bo ta informacja się mieszkańcom należy, a także żeby podziękować wszystkim tym, którzy te inwestycje wykonali – mówiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

- Wczoraj byłam w Stalowej Woli, wcześniej w Małaszewiczach - bardzo ważna, duża logistyczna inwestycja, a dzisiaj między innymi jestem w kujawsko-pomorskim, także w Gustorzynie, bo to jest najważniejsza inwestycja gazowa, którą robimy z KPO. Zaczęliśmy 2,5 roku temu i teraz, w sierpniu, finiszujemy.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że gazociąg Gdańsk - Gustorzyn zostanie ukończony w najbliższych dniach, a pierwszy gaz będzie do niego wtłoczony we wrześniu.
- To największa inwestycja gazowa z KPO. Gustorzyn to gazowe serce Polski. Stąd odchodzi 11 przyłączy, które rozprowadzą gaz po całej Polsce - mówiła minister.

  • Gazociąg Gdańsk - Gustorzyn liczy 250 km długości. Inwestycja ta w ramach Krajowego Planu Odbudowy otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,2 mld zł.
  • Gazociąg składa się z trzech odcinków: Kolnik – Gdańsk (34 km), Gardeja – Kolnik (88 km) oraz Gustorzyn – Gardeja (128 km). Będzie transportować gaz z terminalu FSRU powstającego w Zatoce Gdańskiej do centrum Polski.
  • W ramach inwestycji w bezpieczeństwo energetyczne Polski dofinansowania z KPO zostały przeznaczone m.in. budowę terminala offshore w Gdańsku oraz modernizację portów w Łebie, Ustce i Darłowie. Łączna kwota inwestycji wyniesie ponad 1,5 mld zł, a wybudowane obiekty będą wykorzystane do budowy, serwisowania i obsługi morskich farm wiatrowych na Bałtyku.
  • 9,5 mld zł z KPO przeznaczono na budowę farm Baltic Power, Bałtyk II i Bałtyk III, Baltica 2 oraz Baltic East.
  • Powstają również trzy wielkoskalowe magazyny energii, w tym jeden w Żarnowcu na Pomorzu, na które dofinansowanie z KPO wynosi 843 mln zł. Na inwestycje w polską energetykę z KPO przeznaczono blisko 110 mld zł.
  • W czerwcu 2025 r. Gaz-System podpisał umowę pożyczki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na budowę części lądowej Programu FSRU. W ramach programu FSRU (ang. Floating Storage and Regasification Unit) w Zatoce Gdańskiej powstanie nabrzeże, przy którym zacumuje jednostka regazyfikacyjna zdolna do odbioru, procesowego składowania i regazyfikacji ponad 6 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie.
  • Gaz dostarczony do Gdańska dostanie się na ląd gazociągiem podmorskim, a następnie będzie transportowany w kierunku centralnej Polski za pośrednictwem gazociągu Gdańsk - Gustorzyn.
  • Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego.

Relacja Marka Ledwosińskiego

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