Harcerze na tropie „Pana Samochodzika". Spędzili noc w słynnym zamku [zdjęcia]

2026-08-05, 17:53 Marcin Doliński/KB

Harcerze z Białegostoku zwiedzali Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim/fot. Marcin Doliński

Harcerze z Białegostoku zwiedzali Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim. Nie mogli wybrać lepszego czasu. Właśnie mija 55. rocznica powstania serialu „Pan Samochodzik i templariusze", do którego kadry powstawały m.in. w tej twierdzy.

Marcin Doliński, reporter Polskiego Radia PiK, rozmawiał... z kierowcą samochodu, który zagrał w kultowym filmie.

- Szukałem go 30 lat i znalazłem. Mam. Przyjechaliśmy w miejsce, w którym był kręcony serial. Tutaj łączy się parę historii: i historia Krzyżaków, i rycerstwa, no i „Pana Samochodzika". Chcemy młodzieży to wszystko pokazać.



- Możemy pozwiedzać zamek. Spało się fajnie, ale w piwnicy było trochę zimno. Duchów nie było, jedynie nietoperze. Wczoraj usiedliśmy przy ognisku i do północy śpiewaliśmy sobie piosenki. Dziewczyny dziś głosu nie mają - mówili harcerze.



- Postanowiliśmy spędzić jedną noc w zamku w Radzyniu i świetnie się tutaj bawimy - mówi podharcmistrz Joanna Hernik, komendantka obozu. - Dzieci poznały życie rycerskie, przenocowały w podziemiach zamku. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj być.



Po apelu i śniadaniu harcerze opuścili zamek.



O zamku i historii serialu mówiliśmy także w naszym „Wakacyjnym przewodniku po regionie". Nagranie jest: TUTAJ



„Pan Samochodzik i templariusze" to produkcja oparta na motywach powieści Zbigniewa Nienackiego pod takim samym tytułem.

Książkowa wioska Miłkokuk z ruinami krzyżackiego zamku to właśnie Radzyń Chełmiński, który na dwa miesiące przekształcił się w plan zdjęciowy.

W rolę tytułowego „Pana Samochodzika" wcielił się Stanisław Mikulski, a w role innych postaci wcieliły się m.in. takie gwiazdy jak Ewa Szykulska, Danuta Szaflarska czy Alina Janowska.