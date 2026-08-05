Harcerze na tropie „Pana Samochodzika". Spędzili noc w słynnym zamku [zdjęcia]

2026-08-05, 17:53  Marcin Doliński/KB
Harcerze z Białegostoku zwiedzali Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim/fot. Marcin Doliński

Harcerze z Białegostoku zwiedzali Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim/fot. Marcin Doliński

Harcerze z Białegostoku zwiedzali Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim. Nie mogli wybrać lepszego czasu. Właśnie mija 55. rocznica powstania serialu „Pan Samochodzik i templariusze", do którego kadry powstawały m.in. w tej twierdzy.

Marcin Doliński, reporter Polskiego Radia PiK, rozmawiał... z kierowcą samochodu, który zagrał w kultowym filmie.
- Szukałem go 30 lat i znalazłem. Mam. Przyjechaliśmy w miejsce, w którym był kręcony serial. Tutaj łączy się parę historii: i historia Krzyżaków, i rycerstwa, no i „Pana Samochodzika". Chcemy młodzieży to wszystko pokazać.

- Możemy pozwiedzać zamek. Spało się fajnie, ale w piwnicy było trochę zimno. Duchów nie było, jedynie nietoperze. Wczoraj usiedliśmy przy ognisku i do północy śpiewaliśmy sobie piosenki. Dziewczyny dziś głosu nie mają - mówili harcerze.

- Postanowiliśmy spędzić jedną noc w zamku w Radzyniu i świetnie się tutaj bawimy - mówi podharcmistrz Joanna Hernik, komendantka obozu. - Dzieci poznały życie rycerskie, przenocowały w podziemiach zamku. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj być.

Po apelu i śniadaniu harcerze opuścili zamek.

O zamku i historii serialu mówiliśmy także w naszym „Wakacyjnym przewodniku po regionie". Nagranie jest: TUTAJ

  • „Pan Samochodzik i templariusze" to produkcja oparta na motywach powieści Zbigniewa Nienackiego pod takim samym tytułem.
  • Książkowa wioska Miłkokuk z ruinami krzyżackiego zamku to właśnie Radzyń Chełmiński, który na dwa miesiące przekształcił się w plan zdjęciowy.
  • W rolę tytułowego „Pana Samochodzika" wcielił się Stanisław Mikulski, a w role innych postaci wcieliły się m.in. takie gwiazdy jak Ewa Szykulska, Danuta Szaflarska czy Alina Janowska.

Relacja Marcina Dolińskiego

Chełmno
Marcin Doliński, reporter Polskiego Radia PiK, rozmawiał... z kierowcą samochodu, który zagrał w kultowym filmie/fot. Marcin Doliński

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