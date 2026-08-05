Linia międzygminna do Solca Kujawskiego stanie się faktem. Trwają rozmowy z władzami Bydgoszczy

2026-08-05, 15:40  Natasza Trzebuchowska/JW
Wkrótce autobusy komunikacji miejskiej będą dojeżdżać do Solca Kujawskiego /fot. Jarosław Wieprzycki

Wkrótce autobusy komunikacji miejskiej będą dojeżdżać do Solca Kujawskiego /fot. Jarosław Wieprzycki

Linia z Solca Kujawskiego do Bydgoszczy już w przyszłym roku. Rozmowy w tej sprawie trwają od wielu miesięcy, ale, jak zapewnia zastępca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa, międzygminna linia powstanie.

- Rozmowy są na tyle zaawansowane, że Rada Miejska w Solcu Kujawskim podjęła już stosowną uchwałę upoważniającą burmistrza Solca Kujawskiego do podpisania porozumienia z miastem Bydgoszcz. Takie porozumienie i umowa o świadczenie usług transportowych sa niezbędne - wskazuje.

Zastępca prezydenta Bydgoszczy mówi, że uchwała w tej sprawie prawdopodobnie zostanie podjęta we wrześniu. Linia łącząca Solec Kujawski z Bydgoszczą będzie 15 połączeniem podmiejskim.

- To oczywiście wiąże się ze współfinansowaniem takich połączeń, więc gmina musi zabezpieczyć sobie środki w budżecie na przyszły rok. Trzeba ustalić ostatecznie trasy, ilość połączeń dziennych, harmonogram, więc to trochę wszystko wymaga ustaleń, ale idzie to w bardzo dobrym kierunku i jesteśmy pewni, że takie połączenie ruszy. To jest właśnie metropolia w praktyce. Bardzo cieszymy się, że kolejna gmina rozszerza tą współpracę z miastem Bydgoszcz i myślę, że od stycznia lub najpóźniej w pierwszym kwartale takie połączenie ruszy - zapewnia Łukasz Krupa.

Aktualnie autobusami możemy dojechać do gmin: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Osielsko czy Nowa Wieś Wielka.

Mówi Łukasz Krupa

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