Wypadek na Rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy. Sprawcą kierowca auta osobowego [aktualizacja]

2026-08-05, 12:57 JW

Wypadek na rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy. /fot. ITS

Kierowca auta osobowego zderzył się z motocyklistą na Rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy. Są utrudnienia.

Jak poinformowali Polskie Radio PiK strażacy, na Rondzie Inowrocławskim kierowca osobówki zderzył się z motocyklistą. Odcinek ulicy Brzozowej w kierunku Szwederowa był zablokowany. Strażacy usuwali plamę oleju.



- 65-letni kierujący peugeotem nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i wymusił pierwszeństwo na 33-letnim motocykliście. Kierujący jednośladem odbił w bok, by zapobiec kolizji i przewrócił się. Nie doznał żadnych obrażeń - informuje sierż. szt. Jakub Skrzypek z KMP w Bydgoszczy.



Autobusy linii 64, 69 i 89 kierowane objazdem ulicami Solskiego i Bielicka.