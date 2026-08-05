PolRegio zyska sześć nowych pociągów od Pesy. Umowa podpisana

2026-08-05, 16:30 Maciej Wilkowski/JW

PolRegio kupi sześć nowych pociągów od Pesy /fot. Maciej Wilkowski

Sześć Elfów z Pesy kupi spółka PolRegio. Będą to najnowsze pociągi w wersji 3.0., czyli 60-metrowe składy mogące pomieścić do 400 pasażerów (w tym 190 miejsc siedzących). Osiągają prędkość do 160 km/h.

Kontrakt jest wart ponad 264 mln zł z opcją zamówienia kolejnych 16 takich pojazdów (za ponad 704,5 mln zł). Dlaczego wybrano Pesę?



- Sprawdzony partner, generalnie staramy się kupować pojazdy, które są sprawdzone. W dawnych czasach to różnie bywało i dzisiaj borykamy się z problemami, w których mamy wiele typów pojazdów, które jest bardzo trudno utrzymać. Dziś staramy się unifikować te pojazdy, sprowadzać je do sprawdzonych technologii, takich jak Pesa Bydgoszcz i myślę, że w tym kierunku będziemy szli, żeby tych typów pojazdów mieć jak najmniej, bo wtedy mniej problemów w eksploatacji, a tutaj Pesa gwarantuje bardzo dobrą jakość, dobry komfort dla pasażerów, a o to nam wszystkim chodzi - wyjaśnia Andrzej Pawłowski, prezes zarządu PolRegio.



W ocenie prezesa zarządu Pesy Krzysztofa Zdziarskiego, to istotny kontrakt dla firmy.



- Zdecydowanie to jest kontrakt, do którego przykładamy bardzo dużo uwagi. Takiej uwagi profesjonalno-merytorycznej, wkładamy w to dużo serca, bo trzymamy bardzo mocno kciuki za PolRegio. Przygotowujemy dla PolRegio pojazd specjalny, pojazd jak najbardziej nowoczesny, a jednocześnie sprawdzony, jak najbardziej efektywny ekonomicznie, ale również pojazd, który może być homologowany na pracę transgraniczną, tak żeby Polregio w tym nowym konkurencyjnym świecie nie tylko goniło tą konkurencję, ale wręcz w niej trzymało, osiągało wiodącą rolę. Także to to jest dla nas bardzo ważny kontrakt - dodaje.



Na wyprodukowanie sześciu Elfów dla PolRegio Pesa ma niecałe trzy lata (35 miesięcy).