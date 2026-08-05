Zderzenie na autostradzie A1 w powiecie świeckim. Dwie osoby ranne [aktualizacja]
Z utrudnieniami musieli liczyć się kierowcy na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Na wysokości miejscowości Rulewo zderzyły się trzy samochody.
Aktualizacja: utrudnienia zakończyły się o godz. 13:55.
Zderzenie trzech pojazdów (dwa samochody i bus) na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Rulewo (powiat świecki). Jeden z pojazdów dachował. Ranne są dwie osoby.
Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czasowo została zamknięta trasa w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Nowe Marzy - Warlubie. Przywrócenie ruchu przewidywane jest na godzinę 16.
Drogowcy zalecają objazd przez drogę krajową nr 91 i drogę wojewódzką 214.
O wstępnych przyczynach wypadku powiedziała Polskiemu Radiu PiK Paula Matuszewska z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.
- Z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 23-letni kierujący pojazdem marki toyota najechał na tył pojazdu marki skoda, który stał w zatorze drogowym przed remontowanym odcinkiem drogi A1, a następnie najechał na tył pojazdu marki bmw. Śmigłowiec LPR lądował, ale nie było potrzeby przetransportowania żadnych osób poszkodowanych. Dwóch uczestników zdarzenia drogowego zostało zabranych karetką pogotowia ratunkowego do szpitala - informuje.